Jennifer Lopez'in de adı tecavüz skandalına karıştı
Grammy ödüllü rapçi Jay-Z, 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanıyor. Hakkındaki skandallarla gündemden düşmeyen Diddy ile suçlamaların hedefi olan rapçi, iddiaları bir "şantaj girişimi" olarak adlandırdı. Yıllar sonra ortaya çıkan bir fotoğrafla, ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in de adı tecavüz skandalına karıştı.
Son dönemde hakkında suçlamalarla gündemden düşmeyen Sean "Diddy" Combs tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden bir kadın, aynı partide Jay-Z tarafından da saldırıya uğradığını iddia etti. İlk olarak Combs'a dava açan kadın, rapçi Jay-Z olarak bilinen rapçi ve iş adamı Shawn Carter'ı da suçladı.
Kadın, rapçinin ve Diddy'nin MTV Video Müzik Ödülleri'nden sonra düzenlenen partide kendisini tecavüz ettiğini iddia ediyor.