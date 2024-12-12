Jennifer Lopez'in de adı tecavüz skandalına karıştı

Grammy ödüllü rapçi Jay-Z, 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanıyor. Hakkındaki skandallarla gündemden düşmeyen Diddy ile suçlamaların hedefi olan rapçi, iddiaları bir "şantaj girişimi" olarak adlandırdı. Yıllar sonra ortaya çıkan bir fotoğrafla, ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in de adı tecavüz skandalına karıştı.

Jennifer Lopez'in de adı tecavüz skandalına karıştı - 1

Son dönemde hakkında suçlamalarla gündemden düşmeyen Sean "Diddy" Combs tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia eden bir kadın, aynı partide Jay-Z tarafından da saldırıya uğradığını iddia etti. İlk olarak Combs'a dava açan kadın, rapçi Jay-Z olarak bilinen rapçi ve iş adamı Shawn Carter'ı da suçladı.

Kadın, rapçinin ve Diddy'nin MTV Video Müzik Ödülleri'nden sonra düzenlenen partide kendisini tecavüz ettiğini iddia ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez'in de adı tecavüz skandalına karıştı - 2

Rapçi Jay-Z, Combs ile bağlantılı olarak cinsel saldırıyla suçlanan ilk ünlü oldu.

Jennifer Lopez'in de adı tecavüz skandalına karıştı - 3

LOPEZ DE HEDEF GÖSTERİLDİ

Daily Mail'in haberine göre, dava dosyasında Diddy ve Jay-Z'nin yanı sıra odada ünlü bir kadının da olduğu belirtiliyor.

Yıllar önce çekilen bir fotoğrafta, Jennifer Lopez'in o gece rapçi Sean "Diddy" Combs ile tartıştığı görülüyor.

Jennifer Lopez'in de adı tecavüz skandalına karıştı - 4

Lopez'in odadaki üçüncü ünlü isim olduğuna dair henüz bir iddia yok ve şarkıcının adı belgelerde geçmiyor.

Ancak Jay-Z'nin adının açıklanmasıyla, o gece Diddy ile Lopez'in arasında yaşananlar tekrar ilgi odağı haline geldi. Lopez ile Combs, 1999'dan 2001'e kadar birlikteydi.

Jennifer Lopez'in de adı tecavüz skandalına karıştı - 5

55 yaşındaki rapçi, 2000 yılında gerçekleştiği iddia edilen taciz iddiasıyla ilgili açıklama yapmıştı. Jay-Z iddialara tepki göstererek suçlamaları sert bir şekilde eleştirdi ve iddiaları bir "şantaj girişimi" olarak adlandırdı.

Jennifer Lopez'in de adı tecavüz skandalına karıştı - 6

"SİZE TEK BİR KURUŞ VERMEYECEĞİM"

Rapçi, "Avukatım, Tony Buzbee adlı bir avukattan talep mektubu adı verilen bir şantaj mesajı aldı. Uzlaşabileceğimizi düşünmüş. Hayır efendim, tam tersi bir etki yarattı! Bu mektup, dolandırıcılığınızı ifşa etmek istememe neden oldu. Bu yüzden hayır, size TEK BİR KURUŞ vermeyeceğim!" açıklamasında bulundu.

Jennifer Lopez'in de adı tecavüz skandalına karıştı - 7

ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Jay-Z sözlerine şöyle devam etti:

"Bu iddialar o kadar iğrenç ki sizden şikayette bulunmanızı rica ediyorum, küçük bir çocuğa karşı böyle bir suç işleyen herkes hapse atılmalı, siz de katılmıyor musunuz? Tüm 'ünlülerin' aynı olduğunu düşünerek korkunç bir yargıya vardınız. Ben sizin dünyanızdan değilim. Brooklyn projesinden çıkan genç bir adamım. Biz bu tür oyunlar oynamıyoruz. Çok katı kurallarımız ve onurumuz var."

Jennifer Lopez'in de adı tecavüz skandalına karıştı - 8

AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMASI

13 yaşındaki bir kıza tecavüz etmekle suçlanan ve hakkındaki iddiaları reddeden ödüllü rapçi Jay-Z, eşi Beyonce ve kızı Blue Ivy ile Mufasa: Aslan Kral filminin prömiyerinde boy gösterdi.

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