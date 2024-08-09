Jennifer Lopez'in yeni filminin yapımcısı Ben Affleck
Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı "Unstoppable" filminden ilk kareler yayınlandı. Filmin yapımcılığını ise şu sıralar Lopez'in boşanma sürecinde olduğu Ben Affleck üstleniyor.
20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren ve son dönemde boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in boşanma belgelerini hazırladığı ortaya çıkmıştı.
Çiftin özel hayatı gündem olmaya devam ederken Jennifer Lopez'in yeni filminden ilk görüntüler geldi.