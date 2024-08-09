Jennifer Lopez'in yeni filminin yapımcısı Ben Affleck

YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

Öte yandan, Daily Mail'in haberine göre, Jennifer Lopez yüzüğünü çıkardı. Şarkıcı, Beverly Hills'teki malikanesine girerken parmağında evlilik yüzüğü olmadan görüntülendi.

Boşanma belgelerini teslim eden ve tüm bağlarını koparan çiftin "artık konuşmadığı" bildirildi. Yeni tarzıyla adından söz ettiren Ben Affleck ise alyansını uzun süre önce çıkarmıştı.

Ünlü çift, "Gigli" adlı romantik komedi filminin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.