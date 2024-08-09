Jennifer Lopez'in yeni filminin yapımcısı Ben Affleck

Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı "Unstoppable" filminden ilk kareler yayınlandı. Filmin yapımcılığını ise şu sıralar Lopez'in boşanma sürecinde olduğu Ben Affleck üstleniyor.

Jennifer Lopez'in yeni filminin yapımcısı Ben Affleck - 1

20 yıl sonra görkemli bir törenle dünyaevine giren ve son dönemde boşanacakları iddia edilen Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in boşanma belgelerini hazırladığı ortaya çıkmıştı.

Çiftin özel hayatı gündem olmaya devam ederken Jennifer Lopez'in yeni filminden ilk görüntüler geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Jennifer Lopez'in yeni filminin yapımcısı Ben Affleck - 2

Amazon MGM Studios'un yapımcılığını üstlendiği "Unstoppable" filmi, Anthony Robles adındaki bir güreşçinin ilham verici hikayesini konu alıyor.

Filmin başrollerinde Lopez, Jharrel Jerome, Bobby Cannavale, Michael Pena ve Don Cheadle gibi isimler yer alıyor.

Jennifer Lopez'in yeni filminin yapımcısı Ben Affleck - 3

AFFLECK FİLMİN YAPIMCILARI ARASINDA

Lopez, filmde Anthony'nin annesi Judy'yi canlandırıyor. Filmin yapımcıları arasında ise Lopez'in şu sıralar boşanma aşamasında olduğu Ben Affleck yer alıyor.

Affleck ile yakın arkadaşı Matt Damon'ın Artists Equity adlı film şirketi, son yıllarda birçok başarılı filme imza attı.

Jennifer Lopez'in yeni filminin yapımcısı Ben Affleck - 4

Affleck ile Lopez daha önce, Lopez'in "This Is Me ... Now" adlı filminde birlikte çalışmıştı.

William Goldenberg'ün yönetmenliğini üstlendiği "Unstoppable" gelecek ay Toronto Film Festivali'nde gösterilecek.

Jennifer Lopez'in yeni filminin yapımcısı Ben Affleck - 5

YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

Öte yandan, Daily Mail'in haberine göre, Jennifer Lopez yüzüğünü çıkardı. Şarkıcı, Beverly Hills'teki malikanesine girerken parmağında evlilik yüzüğü olmadan görüntülendi.

Boşanma belgelerini teslim eden ve tüm bağlarını koparan çiftin "artık konuşmadığı" bildirildi.  Yeni tarzıyla adından söz ettiren Ben Affleck ise alyansını uzun süre önce çıkarmıştı.

Ünlü çift, "Gigli" adlı romantik komedi filminin setinde tanıştı ve arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüştü.

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