Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jeyan Mahfi Ayral Tözüm son yolculuğuna uğurlandı.
Yeşilçam'da Türkan Şoray, Filiz Akın, Belgin Doruk, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Emel Sayın, Gülşen Bubikoğlu ve Necla Nazır'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü ismi seslendiren Jeyan Mahfi Ayral Tözüm, İstabul'da kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.