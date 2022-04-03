Joe Eszterhas: Temel İçgüdü'yü 13 günde yazdım dört milyon dolara sattım

Haberler | 03.04.2022 - 13:57
1992 ABD yapımı, dönemin en çok konuşulan ve dikkat çeken erotik gerilim filmi Temel İçgüdü’yü yazan Joe Eszterhas, filmin başrol oyuncusu Sharon Stone için, filmde eğer olmasaydı filmin aynı etkiyi yaratacağını düşünmediğini söyledi.
18 film, 30’a yakın senaryo ve 7 kitap yazan senarist, Stone için, “Onda sevimli kız kalitesi var” dedi. Eszterhas, oyuncunun filmdeki performansının eleştirildiğini ve küçümsendiğini söyleyerek, “Cinsel düzeyde çok cüretkâr bir roldü. Filmin onun için ne kadar önemli olduğunu ve rolü için nasıl çalıştığını anlatabilmem mümkün değil” deiye konuştu.
Hürriyet'ten Barbaros Tapan'ın haberine göre Eszterhas, Stone gibi topluma karşı kendini savunma cesareti gösteren kadınların sektörde neden aşağılandığıyla ilgili şunları söyledi:
“Bence kadınlar güzel olsun ya da olmasın, açık sözlü olduklarında militan hale getiriliyor. Ben de gerçekten aşağılandıklarını düşünüyorum. Bu yüzden 'Me Too' hareketinin müthiş gerekli olduğunu düşünüyorum. Açık sözlü, güçlü, iradeli kadınlardan hoşlanmayan bir toplumda yaşıyoruz."
77 yaşındaki Eszterhas, Sharon ile hala görüştüklerini belirterek, “Çok zeki, birçok kez onun yüksek IQ’sunun kurbanı oldum. Bazen onu benim yarattığımı söylüyor. O kadar eşsiz ve dinamik ki onu benim yaratmam mümkün değil” dedi.
Eszterhas, ‘Temel İçgüdü’nün yazım hikayesinden bahsederken de, 13 günde yazdığını, adını ilk olarak ‘Aşk Acıtır’ koyduğunu ve sonradan değiştirdiğini söyleyerek, 3 gün içinde 4 milyon dolara sattığını belirtti.
Temel İçgüdü’nün senaryosuyla rekor düzeyde ücret alan Eszterhas, “Gerçekten fakir büyüdüm. Senaryo yazarlığına başladığımda bir senaryo için aldığım 100 bin dolar benim için servetti. Sonra daha büyük paralar gelmeye başladı. 500 bin dolar, o zamanlar bir senaryo için rekor fiyattı” dedi.
Eszterhas, ‘Temel İçgüdü’ ve ‘Showgirls’ filmleri vizyona girdiğinde basını ikiye böldüğü ve ‘cinsiyetçi’ olarak yorumlanmasıyla ilgili, “Güçlü kadınları her zaman sevmişimdir. Karizması olan ve kendi ayakları üzerinde durabilen insanları severim. Benimle aynı düşünmeyenlerin fikirlerinden korkmuyorum. O fikirler bana yardımcı oldu. Gurur duyduğum şeylerden biri, zamanımızın en iyi aktrisleri benim filmlerimde oynadı” şeklinde konuştu.