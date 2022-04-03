Joe Eszterhas: Temel İçgüdü'yü 13 günde yazdım dört milyon dolara sattım

"TOPLUM GÜÇLÜ KADINLARDAN HOŞLANMIYOR"

Hürriyet'ten Barbaros Tapan'ın haberine göre Eszterhas, Stone gibi topluma karşı kendini savunma cesareti gösteren kadınların sektörde neden aşağılandığıyla ilgili şunları söyledi:

“Bence kadınlar güzel olsun ya da olmasın, açık sözlü olduklarında militan hale getiriliyor. Ben de gerçekten aşağılandıklarını düşünüyorum. Bu yüzden 'Me Too' hareketinin müthiş gerekli olduğunu düşünüyorum. Açık sözlü, güçlü, iradeli kadınlardan hoşlanmayan bir toplumda yaşıyoruz."