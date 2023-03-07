John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı

Köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının maceralarının anlatıldığı John Wick filminin dördüncü devam halkası için dün Londra'da gala düzenlendi.
John Wick karakterine hayat veren Keanu Reeves, dördüncü devam halkası için bir kez daha kamera karşısına geçti.
24 Mart'ta vizyona girecek olan John Wick: Bölüm 4'ün galası, Londra'daki Cineworld Leicester Meydanı'ında yapıldı.
Galaya filmin tüm oyuncuları katıldı.
Galanın davetlileri arasında Love Island adlı reality show programında birinci olan; İngiltere doğumlu Türk oyuncu Ekinsu Cülcüloğlu da vardı.
İşte John Wick: Bölüm 4'ün Londra galasından yansıyanlar...
Scott Adkins
Yönetmen Chad Stahelski
Rina Sawayama
Keanu Reeves
Natalia Tena
Ian McShane
Nicole O'Brien
Abbie Quinnen
Sophie Hermann
Ria Hebden
Luca Bish
Lady Victoria Hervey
Victoria Brown
Alex Murphy
Lizzie Cundy
Arabella Chi
Yinka Bokinni
Jayde Pierce (ortada)
Liam Reardon (solda)
Vernon Kay ve kızı Phoebe
Tega Alexander
Poppy O'Toole
Molly Rainford
Jake Quickenden
Nicky Clarke ve Kelly Simpkin
Aston Merrygold ve Sarah Richards