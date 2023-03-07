John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, John Wick: Bölüm 4 filminin prömiyeri Cineworld Leicester Meydanı'ında yapıldı. Galaya, başroldeki Keanu Reeves ile birlikte filmde yer alan tüm oyuncular katıldı. Galada, Love Island adlı reality show programında birinci olan Türk oyuncu Ekinsu Cülcüloğlu da yer aldı.

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 1

Köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının maceralarının anlatıldığı John Wick filminin dördüncü devam halkası için dün Londra'da gala düzenlendi.

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 2

John Wick karakterine hayat veren Keanu Reeves, dördüncü devam halkası için bir kez daha kamera karşısına geçti.

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 3

24 Mart'ta vizyona girecek olan John Wick: Bölüm 4'ün galası, Londra'daki  Cineworld Leicester Meydanı'ında yapıldı.

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 4

Galaya filmin tüm oyuncuları katıldı.

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 5

Galanın davetlileri arasında Love Island adlı reality show programında birinci olan; İngiltere doğumlu Türk oyuncu Ekinsu Cülcüloğlu da vardı.

İşte John Wick: Bölüm 4'ün Londra galasından yansıyanlar...

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 6

Scott Adkins

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 7

Yönetmen Chad Stahelski

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 8

Rina Sawayama

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 9

Keanu Reeves

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 10

Natalia Tena

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 11

Ian McShane

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 12

Nicole O'Brien

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 13

Abbie Quinnen

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 14

Sophie Hermann

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 15

Ria Hebden

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 16

Luca Bish

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 17

Lady Victoria Hervey

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 18

Victoria Brown

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 19

Alex Murphy

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 20

Lizzie Cundy

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 21

Arabella Chi

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 22

Yinka Bokinni

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 23

Jayde Pierce (ortada)

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 24

Liam Reardon (solda)

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 25

Vernon Kay ve kızı Phoebe

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 26

Tega Alexander

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 27

Poppy O'Toole

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 28

Molly Rainford

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 29

Jake Quickenden

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 30

Nicky Clarke ve Kelly Simpkin

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 31

Aston Merrygold ve Sarah Richards

John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 32
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 33
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 34
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 35
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 36
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 37
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 38
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 39
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 40
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 41
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 42
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 43
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 44
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 45
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 46
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 47
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 48
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 49
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 50
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 51
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 52
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 53
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 54
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 55
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 56
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 57
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 58
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 59
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 60
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 61
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 62
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 63
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 64
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 65
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 66
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 67
John Wick: Bölüm 4 filminin İngiltere prömiyeri yapıldı - 68

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