LONDRA'DA PRÖMİYERİ YAPILDI

Oyuncu, Modì, Three Days on the Wing of Madness adlı filmin yönetmenliğini üstlendi. Filmde Al Pacino rol alıyor. Baba filminin usta oyuncusu, filmde Fransız koleksiyoncu Maurice Gangnat'a hayat veriyor.

62 yaşındaki oyuncunun yönetmenliğini üstlendiği filmin Londra'da prömiyeri yapıldı. Depp'i kırmızı halıda filmin oyuncuları Riccardo Scamarcio, Antonia Desplat, Bruno Gouery ve Ryan McParland yalnız bırakmadı.