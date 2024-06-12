Johnny Depp o rol için Michael Jackson ile karşı karşıya geldi

Amerikalı oyuncu Johnny Depp, kariyerinin en önemli rollerinden birini neredeyse Michael Jackson ve Tom Cruise gibi isimlere kaptıracakmış.

Johnny Depp o rol için Michael Jackson ile karşı karşıya geldi - 1

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası sonrası Depp, kariyerine "Jeanne du Barry" filmiyle dönüş yapmıştı.

Tara Wood'un belgeselinde kariyerinin önemli rollerinden bahseden yıldız, 1990 tarihli Edward Scissorhands (Edward Makaseller) filmindeki rolü hakkında açıklama yaptı.

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Johnny Depp o rol için Michael Jackson ile karşı karşıya geldi - 2

Tim Burton imzalı filmdeki ikonik rolü sayesinde daha geniş bir kitleye hitap eden oyuncu, rol için aynı zamanda Tom Hanks, Michael Jackson ve Tom Cruise ile görüşmeler yapıldığını söyledi.

Johnny Depp o rol için Michael Jackson ile karşı karşıya geldi - 3

Rolü kazanmak için birçok ünlü ismin yarışa girdiğini belirten yıldız "Tom Cruise, Edward'ı canlandırmaya çok yakındı" dedi.

Johnny Depp o rol için Michael Jackson ile karşı karşıya geldi - 4

Oyuncu "Bu rol, olduğum kişinin özüne inmeyi başarmıştı. Senaryo çok güzeldi. Karakter çok güzeldi. Sanırım duygusal olarak beni en çok çeken şey Edward'ın ben olmasıydı" dedi.

Ancak bu rolü alamayacağını düşünen Depp, yönetmen Tim Burton ile görüşmesini iptal etmek istemiş.

Menajerinin ısrarlarına dayanamayan yıldız, seçmelere katıldı ve "Edward" rolünün sahibi olu.

Johnny Depp o rol için Michael Jackson ile karşı karşıya geldi - 5

Burton ile Depp daha sonra Ed Wood, Charlie'nin Çikolata Fabrikası, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street ve Alice in Wonderland gibi yapımlarda birlikte çalıştı.

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