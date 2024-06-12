Johnny Depp o rol için Michael Jackson ile karşı karşıya geldi

Oyuncu "Bu rol, olduğum kişinin özüne inmeyi başarmıştı. Senaryo çok güzeldi. Karakter çok güzeldi. Sanırım duygusal olarak beni en çok çeken şey Edward'ın ben olmasıydı" dedi.

Ancak bu rolü alamayacağını düşünen Depp, yönetmen Tim Burton ile görüşmesini iptal etmek istemiş.

Menajerinin ısrarlarına dayanamayan yıldız, seçmelere katıldı ve "Edward" rolünün sahibi olu.