Johnny Depp o rol için Michael Jackson ile karşı karşıya geldi
Amerikalı oyuncu Johnny Depp, kariyerinin en önemli rollerinden birini neredeyse Michael Jackson ve Tom Cruise gibi isimlere kaptıracakmış.
Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası sonrası Depp, kariyerine "Jeanne du Barry" filmiyle dönüş yapmıştı.
Tara Wood'un belgeselinde kariyerinin önemli rollerinden bahseden yıldız, 1990 tarihli Edward Scissorhands (Edward Makaseller) filmindeki rolü hakkında açıklama yaptı.