Johnny Depp yine korsan oldu ama bu kez bir filmde değil!

Eski eşi Amber Heard'e açtığı karalama davası ile bir dönem gündemden düşmeyen ABD'li ünlü oyuncu Johnny Depp, yıllar sonra Karayip Korsanları serisinde canlandırdığı Jack Sparrow karakterine büründü.

Johnny Depp yine korsan oldu ama bu kez bir filmde değil! - 1

Ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile karalama davası sürerken Karayip Korsanları'nın yeni filminden kovulduğu açıklanmıştı.

Davanın Depp'in lehine bitmesinin ardından Disney'in ünlü isme ulaştığı ve Karayip Korsanları'nın devam filmi için harekete geçildiği ortaya çıktı ancak Johnny Depp'in avukatı, oyuncunun seriye geri döneceği iddialarını yalanlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Johnny Depp yine korsan oldu ama bu kez bir filmde değil! - 2

Depp'in serideki kaderi hala belirsizliğini korurken ünlü aktör, yıllar sonra "Jack Sparrow" karakteriyle bir hastanede ortaya çıktı.

San Sebastián Film Festivali kapsamında İspanya'da olan 61 yaşındaki Depp, Donostia Üniversitesi Hastanesi'ndeki hasta çocukları ziyaret etti.

Johnny Depp yine korsan oldu ama bu kez bir filmde değil! - 3

Depp, Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklarla sohbet etti.

Filmdeki karakteri gibi koyu bir makyajı yapan oyuncu, çocuklarla "Jack Sparrow" gibi konuştu, onlarla oyun oynadı.

Johnny Depp yine korsan oldu ama bu kez bir filmde değil! - 4

Depp'in çocukları ziyaret ettiği anlar, Donostia Üniversitesi Hastanesi'nin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Depp, daha önce "Jack Sparrow" olarak Vancouver, Paris, Londra ve Avustralya'nın Brisbane kenti başta olmak üzere ABD'nin birçok şehrine kadar dünyanın dört bir yanında hastanelerin çocuk servislerini ziyaret etti.

Johnny Depp yine korsan oldu ama bu kez bir filmde değil! - 5

TÜM SORU İŞARETLERİNİ GİDERDİ

Öte yandan, Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, yeni Karayip Korsanları filminin "reboot" olacağını söyledi. Yeni oyuncu kadrosu ve yepyeni bir senaryo ile çekilen altıncı Karayip Korsanları, aynı evrende geçse de yepyeni bir film olacak.

DEPP DÖNECEK Mİ?

Yapımcı "Karayip Korsanları'nı yeniden çekeceğiz. Böylesi daha kolay çünkü bazı oyuncuların seriye dönmesini beklemek zorunda değilsiniz" dedi.

Yapımcının bu açıklaması her ne kadar Johnny Depp'in seriye dönmeyeceğini işaret etse de oyuncu, hayranlarına her zaman sürpriz yapabilir.

"Reboot" yapımlarda oyuncu kadrosu yenilense de orijinal yapımın yıldızları, yeni çekilen filmlerdeki bazı sahnelerde rol alarak sinemaseverlere sürpriz yapabiliyor.

Johnny Depp yine korsan oldu ama bu kez bir filmde değil! - 6

Margot Robbie'nin Karayip Korsanları filminde rol alacağı iddia edilmişti. Oyuncu, söylentilerinde ardından projeye dahil olmadığını söylemişti.

Serinin son filmi Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı 2017'de vizyona girdi.

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