Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor

HAYRANLARI İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışmıştı. Kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyordu.