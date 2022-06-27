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Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor

Haberler - ntv.com.tr | 27.06.2022 - 16:17 - Son Güncelleme : 27.06.2022 - 16:28

Eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasını kazanan Johnny Depp, kariyerindeki zor günleri geride bırakıyor. Karayip Korsanları'ndan çıkarıldığı iddia edilen oyuncunun, Disney ile yapacağı 300 milyon dolarlık anlaşma ile seriye döneceği belirtildi.

Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor - 1

Amerikalı oyuncu , eski eşi ’e açtığı karalama davasından zaferle ayrıldıktan sonra bir süre ara vermek zorunda kaldığı kariyerine Karayip Korsanları’yla geri dönüyor.

Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor - 2

DÖNMEYECEĞİ DÜŞÜNÜLMÜŞTÜ

Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” açıklaması yaptıktan sonra Depp’in seriye dönmeyeceğine kesin gözüyle bakılmıştı.

Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor - 3

300 MİLYON DOLARA GERİ DÖNEBİLİR

Dailymail’in haberine göre Depp, 300 milyon dolarlık bir anlaşma ile seriye dönebilir.

Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor - 4

DISNEY, DEPP'E ULAŞTI

Tüm dünyanın merakla takip ettiği davayı kazanan Depp’in Disney ile anlaşma eşiğinde olduğu belirtildi. Yapım şirketinin oyuncuya ulaştığı ve seriye dönüp dönmek istemeyeceğiyle ilgilendiği ortaya çıktı.

 

Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor - 5

ANLAŞMASI FESHEDİLDİ

59 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz 15 yıl içinde beş Karayip Korsanları filminde rol aldı. Son olarak rol aldığı Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminin ardından 2018 yılında Disney ile anlaşması feshedilen oyuncunun, seriye dönüp dönmeyeceği kesinleşmemişti.

Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor - 6
Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor - 7

HAYRANLARI İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışmıştı. Kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyordu.

Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor - 8

"GELECEK BELİRSİZ"

Oyuncunun serideki kaderiyle ilgili konuşan yapımcı Jerry Bruckheimer, Kaptan Sparrow karakterini canlandıran oyuncunun seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirtirken “Gelecek henüz belirsiz” ifadesini kullandı.

Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor - 9

DEVAMI GELMEYEBİLİR İHTİMALİ VARDI

Disney’in yapımcılığını üstlendiği serinin devam edip etmeyeceği ise soru işareti taşıyordu. Marvel ve Star Wars filmlerini satılan alan Disney’in yeni bir Karayip Korsanları filmi yapmak istemeyeceği konuşulanlar arasındaydı.

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