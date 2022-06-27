Johnny Depp, Karayip Korsanları’na geri dönüyor

Haberler - ntv.com.tr | 27.06.2022 - 16:17 - Son Güncelleme : 27.06.2022 - 16:28
Amerikalı oyuncu Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasından zaferle ayrıldıktan sonra bir süre ara vermek zorunda kaldığı kariyerine Karayip Korsanları’yla geri dönüyor.
Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” açıklaması yaptıktan sonra Depp’in seriye dönmeyeceğine kesin gözüyle bakılmıştı.
Dailymail’in haberine göre Depp, 300 milyon dolarlık bir anlaşma ile seriye dönebilir.
Tüm dünyanın merakla takip ettiği davayı kazanan Depp’in Disney ile anlaşma eşiğinde olduğu belirtildi. Yapım şirketinin oyuncuya ulaştığı ve seriye dönüp dönmek istemeyeceğiyle ilgilendiği ortaya çıktı.
59 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz 15 yıl içinde beş Karayip Korsanları filminde rol aldı. Son olarak rol aldığı Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminin ardından 2018 yılında Disney ile anlaşması feshedilen oyuncunun, seriye dönüp dönmeyeceği kesinleşmemişti.
Oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışmıştı. Kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyordu.
Oyuncunun serideki kaderiyle ilgili konuşan yapımcı Jerry Bruckheimer, Kaptan Sparrow karakterini canlandıran oyuncunun seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirtirken “Gelecek henüz belirsiz” ifadesini kullandı.
Disney’in yapımcılığını üstlendiği serinin devam edip etmeyeceği ise soru işareti taşıyordu. Marvel ve Star Wars filmlerini satılan alan Disney’in yeni bir Karayip Korsanları filmi yapmak istemeyeceği konuşulanlar arasındaydı.