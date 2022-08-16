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Johnny Depp İstanbul'a geliyor

Haberler | 16.08.2022 - 09:20

Johnny Depp, Amber Heard'le olaylı davalarının ardından İstanbul'a geliyor. Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu Hollywood Vampires ile 10 Haziran 2023'te istanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Johnny Depp İstanbul'a geliyor - 1

Johnny Depp, 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubuyla 10 Haziran 2023'te İstanbul'da konser verecek.


Johnny Depp İstanbul'a geliyor - 2

Pandemi nedeniyle ertelenen konser önümüzdeki yıl Lifepark'ta yapılacak.


Johnny Depp İstanbul'a geliyor - 3

Hollywood Vampires, Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor.


Johnny Depp İstanbul'a geliyor - 4

Grup ismini, The Who'un efsane davulcusu, rock tarihinin en önemli figürlerinden Alice Cooper'ın 70'lerde açtığı, ünlülerin müdavimi olduğu rock kulübünden alıyor.


Johnny Depp İstanbul'a geliyor - 5

Grupta Jonny Depp, hem şarkı söylüyor hem de bas gitar, ritm ve klavyelerde yer alıyor. Konserin biletleri 890 TL'den başlıyor, 3500 TL'ye kadar çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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