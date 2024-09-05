Joker 2'e büyük ilgi! Venedik'te dakikalarca ayakta alkışlandı
Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" için geri sayım devam ediyor. Venedik Film Festivali'nde gösterilen film 12 dakika boyunca alkışlandı.
Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" (Joker: İkili Delilik) 4 Ekim 2024'te gösterime girecek. Filmin hikayesine dair bilgi verilmese de Joker'in müzikal elementlere sahip drama türünde bir film olacağı belirtildi.
Lady Gaga ile Joaquin Phoenix'in başrollerini paylaştığı filmin dünya prömiyeri, Venedik Film Festivali'nde yapıldı.