Joker 2'e büyük ilgi! Venedik'te dakikalarca ayakta alkışlandı

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı "Joker: İkili Delilik" için geri sayım devam ediyor. Venedik Film Festivali'nde gösterilen film 12 dakika boyunca alkışlandı.

Joker 2'e büyük ilgi! Venedik'te dakikalarca ayakta alkışlandı - 1

Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" (Joker: İkili Delilik) 4 Ekim 2024'te gösterime girecek. Filmin hikayesine dair bilgi verilmese de Joker'in müzikal elementlere sahip drama türünde bir film olacağı belirtildi.

Lady Gaga ile Joaquin Phoenix'in başrollerini paylaştığı filmin dünya prömiyeri, Venedik Film Festivali'nde yapıldı. 

N-LIFE HABERLERİ

Joker 2'e büyük ilgi! Venedik'te dakikalarca ayakta alkışlandı - 2

Todd Phillip'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 12 dakika boyunca alkışlandı.

Joker 2'e büyük ilgi! Venedik'te dakikalarca ayakta alkışlandı - 3

İLK KEZ NİŞANLISIYLA KIRMIZI HALIDA

Filmde Harleen Quinzel / Harley Quinn karakterine hayat veren Lady Gaga'ya kırmızı halıda ilk kez nişanlısı Michael Polansky eşlik etti.

İlk kez 2020 yılında Las Vegas'ta bir partide birlikte görüntülenen çift, Super Bowl'da aşklarını resmen ilan etmişti.

Joker 2'e büyük ilgi! Venedik'te dakikalarca ayakta alkışlandı - 4

PERFORMANSINA ÖVGÜ YAĞDI

Dior imzalı bir elbise tercih eden Gaga'nın stili beğeni topladı. Son olarak Margot Robbie'nin canlandırdığı karaktere Gaga'nın nasıl bir yorum getireceği ise merak ediliyor.

Filmin oyuncu seçiminden sorumlu Francine Maisler, Gaga'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Gaga'nın oyunculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Maisler "Gaga cidden çok iyi. Aklınızı başınızdan alacak. Lady Gaga'yı ben önermemiştim. Benim fikrim değildi. Yönetmen onu seçti. Ama şunu söyleyebilirim ki çok şaşırtıcı bir oyuncu! Gözlerimle gördüm ve çok şaşırdım" dedi. Francine şöyle devam etti:

"Yani hepimiz onun "A Star is Born"da neler yapabileceğini gördük. Ama bu… Cidden çok iyi. Joaquin aklınızı başınızdan alıyor ama ona ayak uydurabilmesi ve gerçek olabilmesi onun iyi olduğunu gösteriyor."

Joker 2'e büyük ilgi! Venedik'te dakikalarca ayakta alkışlandı - 5

FİlmdeZazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland and Harry Lawtey gibi isimler yer alacak.

Öte yandan,  Joker: İkili Delilik'in fragmanı  izlenme rekoru kırdı. Fragman, ilk 24 saat içinde 167 milyon izlenme sayısına ulaştı.

Joker 2'e büyük ilgi! Venedik'te dakikalarca ayakta alkışlandı - 6

İLK FİLME DAİR

Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.

Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.

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