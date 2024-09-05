Joker 2'e büyük ilgi! Venedik'te dakikalarca ayakta alkışlandı

PERFORMANSINA ÖVGÜ YAĞDI

Dior imzalı bir elbise tercih eden Gaga'nın stili beğeni topladı. Son olarak Margot Robbie'nin canlandırdığı karaktere Gaga'nın nasıl bir yorum getireceği ise merak ediliyor.

Filmin oyuncu seçiminden sorumlu Francine Maisler, Gaga'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Gaga'nın oyunculuğu karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Maisler "Gaga cidden çok iyi. Aklınızı başınızdan alacak. Lady Gaga'yı ben önermemiştim. Benim fikrim değildi. Yönetmen onu seçti. Ama şunu söyleyebilirim ki çok şaşırtıcı bir oyuncu! Gözlerimle gördüm ve çok şaşırdım" dedi. Francine şöyle devam etti:

"Yani hepimiz onun "A Star is Born"da neler yapabileceğini gördük. Ama bu… Cidden çok iyi. Joaquin aklınızı başınızdan alıyor ama ona ayak uydurabilmesi ve gerçek olabilmesi onun iyi olduğunu gösteriyor."