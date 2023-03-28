Joker'in devam filmi Joker: Folie à Deux'den ilk set görüntüleri

Batman’in bir numaralı düşmanı ve Gotham’ın kötü adamı Joker’in hikayesine sunduğu farklı bakış açısıyla hayranlardan ve eleştirmenlerden tam not alan 'Joker'in devam filminin çekimleri başladı.
Oscar ödüllü 2019 tarihli Joker filminin devamı Joker: Folie à Deux'nun çekimlerinde Grammy ödüllü şarkıcı Lady Gaga'nın Harley Quinn olarak ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Yönetmenliğini yine Todd Phillips'in üstlendiği filmde ikonik Harley Quinn karakterine hayat verecek olan Lady Gaga'nın nasıl görüneceği uzun süredir merak konusuydu.
Karanlık bir hikaye işleyeceği ve müzikal türde olacağı bilinen filmden ortaya çıkan ilk karelerde Gaga, adliye binasından çıkartılırken görüntülendi.
İlk kez Harley Quinn makyajı ve kostümüyle görücüye çıkan Gaga, Gotham polisi tarafından kalabalık bir grubun içinden geçiyor.
Gaga'nın kostümü Arianne Phillips imzası taşıyor.
Grubun elindeki pankartlarda yer alan "Joker'i serbest bırakın" ve "Benimle evlen Joker" gibi yazılar dikkat çekti.
Ödüllü besteci Hildur Guðnadóttir'in film müziklerini üstleneceği Joker: Folie á Deux filminin 4 Ekim 2024'te vizyona girmesi bekleniyor.
Joker’i ikinci kez canlandıracak olan Phoenix’in yeni filmden 20 milyon dolar alacağı biliniyor.
Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.