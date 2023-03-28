Joker'in devam filmi Joker: Folie à Deux'den ilk set görüntüleri

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı 'Joker: Folie à Deux' adlı devam filminin çekimlerine başlandı. Harley Quinn karakterine hayat veren Lady Gaga ilk kez kostümüyle görüntülendi.

Joker'in devam filmi Joker: Folie à Deux'den ilk set görüntüleri - 1

Batman’in bir numaralı düşmanı ve Gotham’ın kötü adamı Joker’in hikayesine sunduğu farklı bakış açısıyla hayranlardan ve eleştirmenlerden tam not alan 'Joker'in devam filminin çekimleri başladı.

Oscar ödüllü 2019 tarihli Joker filminin devamı Joker: Folie à Deux'nun çekimlerinde Grammy ödüllü şarkıcı Lady Gaga'nın Harley Quinn olarak ilk görüntüleri ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Joker'in devam filmi Joker: Folie à Deux'den ilk set görüntüleri - 2

Yönetmenliğini yine Todd Phillips'in üstlendiği filmde ikonik Harley Quinn karakterine hayat verecek olan Lady Gaga'nın nasıl görüneceği uzun süredir merak konusuydu.

Karanlık bir hikaye işleyeceği ve müzikal türde olacağı bilinen filmden ortaya çıkan ilk karelerde Gaga, adliye binasından çıkartılırken görüntülendi.

Joker'in devam filmi Joker: Folie à Deux'den ilk set görüntüleri - 3

İlk kez Harley Quinn makyajı ve kostümüyle görücüye çıkan Gaga, Gotham polisi tarafından kalabalık bir grubun içinden geçiyor.

Gaga'nın kostümü Arianne Phillips imzası taşıyor.

Joker'in devam filmi Joker: Folie à Deux'den ilk set görüntüleri - 4

Grubun elindeki pankartlarda yer alan "Joker'i serbest bırakın" ve "Benimle evlen Joker" gibi yazılar dikkat çekti.

Joker'in devam filmi Joker: Folie à Deux'den ilk set görüntüleri - 5

Ödüllü besteci Hildur Guðnadóttir'in film müziklerini üstleneceği Joker: Folie á Deux filminin 4 Ekim 2024'te vizyona girmesi bekleniyor.

Joker’i ikinci kez canlandıracak olan Phoenix’in yeni filmden 20 milyon dolar alacağı biliniyor.

Joker'in devam filmi Joker: Folie à Deux'den ilk set görüntüleri - 6

İLK FİLME DAİR

Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.

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