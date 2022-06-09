Joker'in devam filminin adı belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 11:29 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 11:41
Yönetmenliğini Todd Phillips’in yaptığı ve başrolünde Joaquin Phoenix'in oynadığı yeni Joker filminin adı belli oldu. Batman’in ikonik kötü karakterinin hikayesini beyaz perdeye aktaran yönetmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla senaryo çalışmalarına başladıklarını belirtti.
Phillips, yeni Joker filminin adını ‘Joker: Folie à Deux’ (Joker: İki Kişilik Delilik) olarak açıkladı. Yönetmen henüz senaryo geliştirmesi aşamasında olduklarını ve filmin resmi adının değişebileceğini belirtti.
Yönetmen aynı gönderide başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’in senaryoyu okuduğu anları paylaştı.
Warner Bros.’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.
Joaquin Phoenix, Joker rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.
Film karanlık hikayesiyle geleneksel süper kahraman filmlerinden ayrılsa da gişede 1 milyar doları aşarak büyük başarı yakaladı.