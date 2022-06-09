Joker'in devam filminin adı belli oldu

Haberler - ntv.com.tr | 09.06.2022 - 11:29 - Son Güncelleme : 09.06.2022 - 11:41

Amerikalı oyuncu Joaquin Phoenix'in Joker rolüyle Oscar’da ‘En İyi Erkek Ödülü’nü kazandığı Joker filminin devamı geliyor. Yönetmen Todd Phillips, yeni filmin adını ve oyuncunun senaryo okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Joker'in devam filminin adı belli oldu - 1

Yönetmenliğini Todd Phillips’in yaptığı ve başrolünde Joaquin Phoenix'in oynadığı yeni Joker filminin adı belli oldu. Batman’in ikonik kötü karakterinin hikayesini beyaz perdeye aktaran yönetmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla senaryo çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Joker'in devam filminin adı belli oldu - 2

"İKİ KİŞİLİK DELİLİK"

Phillips, yeni Joker filminin adını ‘Joker: Folie à Deux’ (Joker: İki Kişilik Delilik) olarak açıkladı. Yönetmen henüz senaryo geliştirmesi aşamasında olduklarını ve filmin resmi adının değişebileceğini belirtti.

Joker'in devam filminin adı belli oldu - 3

SENARYOYU OKUDU

Yönetmen aynı gönderide başrol oyuncusu Joaquin Phoenix’in senaryoyu okuduğu anları paylaştı.

Joker'in devam filminin adı belli oldu - 4

İLK JOKER FİLMİ ÇOK SEVİLDİ

Warner Bros.’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.

Joker'in devam filminin adı belli oldu - 5

Joaquin Phoenix, Joker rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.

Joker'in devam filminin adı belli oldu - 6

GİŞEDE BÜYÜK BAŞARI YAKALDI

Film karanlık hikayesiyle geleneksel süper kahraman filmlerinden ayrılsa da gişede 1 milyar doları aşarak büyük başarı yakaladı.

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