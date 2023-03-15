Julia Garner'dan iptal edilen Madonna filmi yorumu

Vanity Fair Oscar Partisi'ne katılan Julia Garner, Entertainment Tonight'a verdiği röportajda, biyografinin yeniden çekileceği konusunda umutlu olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, evet. Daha fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Saklamak istiyorum, söz verdim" ifadesini kullandı.

Garner, en son Anna Delvey dizisinde oynamış ve beğeni toplamıştı.

Garner, Madonna filmi için adı geçen Florence Pugh, Emma Laird, Alexa Demie, Bebe Rexha ve Sky Ferreira gibi güçlü rakiplerini geride bırakmıştı.