Julia Garner'dan iptal edilen Madonna filmi yorumu

Julia Garner, Madonna biyografisinde ikonik şarkıcıyı canlandıracaktı. Ancak film, Madonna'nın dünya turnesi nedeniyle rafa kaldırılmıştı. 29 yaşındaki Garner, Madonna'nın yıllardır senaryosu üzerinde çalıştığı ve yönetmenliğini de kendisinin üstleneceği film hakkında ilk kez konuştu.
64 yaşındaki 'popun kraliçesi'nin filminin iptal haberi, ocak ayında, ünlü şarkıcının büyük bir dünya turnesine başlayacağını duyurmasının ardından gelmişti.
Vanity Fair Oscar Partisi'ne katılan Julia Garner, Entertainment Tonight'a verdiği röportajda, biyografinin yeniden çekileceği konusunda umutlu olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, evet. Daha fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Saklamak istiyorum, söz verdim" ifadesini kullandı.
Garner, en son Anna Delvey dizisinde oynamış ve beğeni toplamıştı.
Garner, Madonna filmi için adı geçen Florence Pugh, Emma Laird, Alexa Demie, Bebe Rexha ve Sky Ferreira gibi güçlü rakiplerini geride bırakmıştı.
Madonna'nın filmini tamamen iptal etmediği, gelecekte yine projeyi hayata geçirmeyi planladığı, ancak şimdi sadece konserlerine odaklanmak istediği öğrenilmişti.
Madonna, film projesini 2020'de duyurmuş, senaristler filmi yazmaya başlamıştı. Şarkıcı, Juno filminin Oscar ödüllü senaristi Diablo Cody ve Secretary filminin yazarı Erin Cressida Wilson ile anlaşmıştı.
Geçen yaz senaryo hakkında konuşan Madonna, "Çok uzun bir senaryom var ve onu kısaltmak benim için çok zor. Yavaş yavaş kısaltıyorum ama bu, sanki uzuvlarımı koparmak gibi" demişti.