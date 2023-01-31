Julia Roberts ve Jennifer Aniston'dan beden değiştirme komedisi

90'lı yılların ikonik oyuncuları Julia Roberts ve Jennifer Aniston yeni bir komedi filminde bir araya geliyor. İkilinin rol alacağı filmi Max Barbakow yazıp yönetecek.
Barbakow, Andy Samberg'in başrolünde yer aldığı Palm Springs adlı filmiyle tanınıyor.
Barbakow'un yıldız isimleri bir araya getirdiği yeni filminin adı henüz belli değil ve konusu da hâlâ bilinmiyor, ancak filmin, iki karakterin beden değiştirmesi temasını merkeze alacağı öğrenildi.
Filmin ortak yapımcılığını başrol oyuncuları Roberts ve Aniston ile Margot Robbie'nin LuckyChap adlı yapım şirketi üstlenecek.
Hem Barbie hem de Asteroid City filmiyle iki Oscar adaylığı bulunan Margot Robbie, aynı zamanda Saltburn ve Promising Young Woman filmlerinin de yapımcılığını yürütüyor.
Julia Roberts son olarak, başrolünü George Clooney ile paylaştığı romantik komedi "Ticket to Paradise" filmiyle izleyici karşısına çıktı.
Jennifer Aniston ise "The Morning Show" dizisine devam ediyor. 2019 yılında Adam Sandler'la birlikte rol aldıkları "Murder Mystery"nin devam filmi de bu yıl dijital platformda yayınlanacak.
Julia Roberts ve Jennifer Aniston'ı bir araya getiren ve büyük ilgi uyandırması beklenen film için birkaç stüdyo ve yayıncı teklif yarışına girmişti fakat sonunda filmin haklarını Amazon Studios aldı.