Juliette Binoche'ye San Sebastian Film Festivali'nden ödül

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı | 19.09.2022 - 10:37 - Son Güncelleme : 19.09.2022 - 10:38
İspanya'nın San Sebastian kentinde düzenlenen 70. San Sebastian Uluslararası Film Festivali kapsamında 'Avec Amouret Acharnemet' filminin tanıtımı yapıldı. Tanıtım etkinliğinin ardından gerçekleştirilen ödül töreninde Fransız aktris Juliette Binoche, Donostia Ödülü'nü aldı.
Philip Kaufman'ın edebi uyarlamaları yapılmış birçok filminden biri olan 'Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği' ile ilk çıkışını gerçekleştiren ve üretken bir kariyere sahip olan Binoche, bu yılki San Sebastian Film Festivali'nin afişinde de yer aldı.
Binoche'nin San Sebastian'da kazandığı son filmi, Donostia Şehri/San Sebastian Seyirci Ödülü'nü En İyi Avrupa Filmi dalında kazanan Emmanuel Carrère'in 2021 yapımı 'İki Dünya Arasında' oldu.
Açılışı, İspanyol yönetmen Alberto Rodriguez'in Modelo 77 filmiyle yapılan San Sebastian Film Festivali'nin "Altın İstiridye" (La Concha de Oro) olarak adlandırılan ana yarışma bölümünde 17 film yarışıyor.
San Sebastian'a katılan tek Türk filmi ise yönetmen Selman Nacar'ın Tereddüt Çizgisi adlı filmi olacak. Nacar, geçen yıl 'İki Şafak Arasında' adlı filmiyle kazandığı "WIP Europa"da bu yıl da yarışacak.
Tereddüt Çizgisi, bugün gösterilecek.