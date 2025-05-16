Justin Bieber, rapçi Diddy'nin "kurbanı" mı?

Rapçi Sean "Diddy" Combs fuhuş ve şantaj suçlamalarıyla yargılanıyor. Rapçinin "kurbanlarından" biri olduğu iddia edilen Justin Bieber sessizliğini bozdu. Rapçinin davasında uzun süredir demansla mücadele eden Bruce Willis'in de adı geçti.

Justin Bieber, rapçi Diddy'nin "kurbanı" mı? - 1

Sean "Diddy" Combs şantaj, alıkoyma, şiddet, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma gibi bir dizi suçlamayla yargılanıyor. ABD basınında "ikinci Epistein olayı" olarak anılan davada ünlü isimlerin de adı sık sık geçiyor.

Pop yıldızı Justin Bieber, sosyal medyada rapçinin "kurbanı" olduğu yönündeki iddialar hakkında sessizliğini bozdu.

N-LIFE HABERLERİ

Justin Bieber, rapçi Diddy'nin "kurbanı" mı? - 2

Bieber'ın temsilcisi TMZ'ye yaptığı açıklamada "Justin, Sean Combs'un kurbanları arasında olmasa da, ondan gerçekten zarar gören kişiler var. Bu gerçeklikten uzaklaşmak, bu kurbanların hak ettiği adaleti azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 15 yıl önce Bieber ile rapçinin birlikte görüntülendiği anların ve cinsel eylemlere yönelik videoların ortaya çıkması, birçok iddiaya yol açmıştı.

Kaynaklar, Bieber ile Diddy'nin bir ilişkisi olmadığını ancak Kanadalı şarkıcının, rapçinin oğullarıyla arkadaş olduğunu söyledi. Diddy'nin Bieber'a asla cinsel veya başka bir şekilde tacizde bulunmadığı vurgulandı.

Justin Bieber, rapçi Diddy'nin "kurbanı" mı? - 3

ESKİ SEVGİLİSİNİN AÇIKLAMALARI

New York'taki mahkemede, Diddy’nin eski kız arkadaşı Casandra “Cassie” Ventura'nın açıklamaları gündem olmuştu.

Ventura, kadınları tehdit ve şiddetle “freak offs” adı verilen, günler süren uyuşturucu etkisinde cinsel etkinliklere zorlandığını iddia etti. Bu etkinliklerde erkekler de yer aldı.

Justin Bieber, rapçi Diddy'nin "kurbanı" mı? - 4

BRUCE WILLIS'İN DE ADI GEÇTİ

Daily Mail'in haberine göre, Ventura'nın ifadesinde Bruce Willis'in de adı geçti. Jüriye gösterilen mesajlarda, Ventura rapçinin hayatında daha çok yer almak istediğini söylüyor.

Ancak rapçinin hayatındaki tek rolünün "feak offs" partilerinde yer almak olduğunu belirten Venture, Diddy'ye 2013'te bir mesaj attı.

Justin Bieber, rapçi Diddy'nin "kurbanı" mı? - 5

"SEN BRUCE WILLIS DEĞİLSİN"

Mesajda şu ifadeler yer alıyor:

"Kendini ne kadar Bruce Willis sansan da değilsin. O evli. Evli olmadan önce de ailece birlikte seyahatlere çıkıyorlardı ya da sadece kendisi ve sevgilisi gidiyordu."

Daha önce Demi Moore ile evli olan Bruce Willis'in bu evlilikten üç kızı var. Ünlü çift, 2000 yılında boşanmış olsa da birlikte sık sık vakit geçiriyor.

Justin Bieber, rapçi Diddy'nin "kurbanı" mı? - 6

KISKANÇLIK MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Ventura mesajında Eddie Murphy ile eşi Paige Butcher'dan bahsediyor. Çift, yıllarca birlikte olmasına rağmen 2024'te dünyaevine girmişti.

Ventura'nın hayal kırıklığını ve rapçinin diğer kadınlarla etkileşiminden dolayı duyduğu kıskançlığı yansıtan mesajlar da mahkemede gösterildi.

Ventura, ilk çıkmaya başladıklarında, Diddy'nin başka bir erkekle görüşmesini istemediğini ve bir ilişkisi olduğundan şüphelendiğinde kızma eğiliminde olduğunu söyledi.

Justin Bieber, rapçi Diddy'nin "kurbanı" mı? - 7

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Rapçi ve yapımcı Diddy, 16 Eylül 2024'te "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Rapçi Eylül 2024'te tutuklandı. Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek.

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