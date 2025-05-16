Justin Bieber, rapçi Diddy'nin "kurbanı" mı?
Rapçi Sean "Diddy" Combs fuhuş ve şantaj suçlamalarıyla yargılanıyor. Rapçinin "kurbanlarından" biri olduğu iddia edilen Justin Bieber sessizliğini bozdu. Rapçinin davasında uzun süredir demansla mücadele eden Bruce Willis'in de adı geçti.
Sean "Diddy" Combs şantaj, alıkoyma, şiddet, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma gibi bir dizi suçlamayla yargılanıyor. ABD basınında "ikinci Epistein olayı" olarak anılan davada ünlü isimlerin de adı sık sık geçiyor.
Pop yıldızı Justin Bieber, sosyal medyada rapçinin "kurbanı" olduğu yönündeki iddialar hakkında sessizliğini bozdu.