Justin Bieber, rapçi Diddy'nin "kurbanı" mı?

Bieber'ın temsilcisi TMZ'ye yaptığı açıklamada "Justin, Sean Combs'un kurbanları arasında olmasa da, ondan gerçekten zarar gören kişiler var. Bu gerçeklikten uzaklaşmak, bu kurbanların hak ettiği adaleti azaltıyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 15 yıl önce Bieber ile rapçinin birlikte görüntülendiği anların ve cinsel eylemlere yönelik videoların ortaya çıkması, birçok iddiaya yol açmıştı.

Kaynaklar, Bieber ile Diddy'nin bir ilişkisi olmadığını ancak Kanadalı şarkıcının, rapçinin oğullarıyla arkadaş olduğunu söyledi. Diddy'nin Bieber'a asla cinsel veya başka bir şekilde tacizde bulunmadığı vurgulandı.