Justin Timberlake müzik kataloğunun haklarını 100 milyon dolara sattı

"BİR SONRAKİ ADIMI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

41 yaşındaki şarkıcı konuyla ilgili açıklama yaparak, "Hipgnosis'in kurucusu ve CEO'su Merck Mercuriadis ile ortak olmaktan dolayı heyecan duyuyorum. Kendisi her zaman sanatçılara ve onların çalışmalarına değer verdi. Söz ve hikaye yazarlarının büyük destekçisi oldu. Bir sonraki adımı dört gözle bekliyorum” dedi.