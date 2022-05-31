Justin Timberlake müzik kataloğunun haklarını 100 milyon dolara sattı

Haberler | 31.05.2022 - 16:22 - Son Güncelleme : 31.05.2022 - 17:56
Ünlü şarkıcı Justin Timberlake müzik kataloğunun haklarını İngiliz müzik şirketi Hipgnosis Song Management’a sattı.
The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Timberlake, ‘SexyBack’, ‘Mirrors’ ve ‘Cry Me A River’ gibi en ünlü şarkılarının yer aldığı albümünün haklarını yaklaşık 100 milyon dolara sattı.
41 yaşındaki şarkıcı konuyla ilgili açıklama yaparak, "Hipgnosis'in kurucusu ve CEO'su Merck Mercuriadis ile ortak olmaktan dolayı heyecan duyuyorum. Kendisi her zaman sanatçılara ve onların çalışmalarına değer verdi. Söz ve hikaye yazarlarının büyük destekçisi oldu. Bir sonraki adımı dört gözle bekliyorum” dedi.
Sanatçının müzik kataloğunun haklarını satın alan şirket, şarkıcının tüm müzik albümlerine ek olarak, Timberlake’in telif haklarında, mülkiyetinde, maddi çıkarlarında ve ileriye dönük projelerinde elde edeceği gelirlerde de söz sahibi olabilecek.