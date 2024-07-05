Justin Timberlake'in sabıka kaydı fotoğrafı artık bir sanat eseri

SERBEST BIRAKILDI

Yetkililer, Timberlake'in konuşmasının yavaşladığını ve memurların alkolmetre testini reddettiğini ekledi. Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, yıldızın resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıkladı. Timberlake'in 26 Temmuz'da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkması planlanıyor.

ŞARKICIDAN İLK AÇIKLAMA

Chicago'da turnesine devam eden şarkıcı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Page Six'in haberine göre, şarkıcı "Zor bir hafta oldu. Bazen sevilmesi çok zor biri olduğumu biliyorum ama beni yine de seviyorsunuz" dedi.

Hayranlarına "İniş çıkışlarımız oldu" diyen Timberlake, destekleri için teşekkür etti.