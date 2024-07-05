Justin Timberlake'in sabıka kaydı fotoğrafı artık bir sanat eseri

Alkollü araç kullanırken polise yakalanan Justin Timberlake mahkemeye çıktıktan sonra serbest bırakılmıştı. Şarkının sabıka fotoğrafı, sanat eseri oldu.

Justin Timberlake'in sabıka kaydı fotoğrafı artık bir sanat eseri - 1

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Son albümünü mart ayında yayınlayan Justin Timberlake, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde alkollü araç kullanırken polise yakalandı. Yetkililer, ünlü şarkıcının tutuklandığını ve ve resmi olarak suçlandığını açıkladı.

Tutuklanmadan önce çekilen fotoğrafı da ortaya çıkan Timberlake'in tutuklama raporunda; polislerin yıldızın gri aracını durdurmaya çalıştığı, ancak Timberlake'in yolun sağ tarafında durmadığı için kenara çekilmesinin ardından tutuklandığı bilgisi yer aldı. Belgede, memurlar yıldızı durdurduğunda Timberlake'in gözlerinin kan çanağı olduğu ve nefesinden güçlü bir alkollü içecek kokusu yayıldığı belirtildi.

N-LIFE HABERLERİ

Justin Timberlake'in sabıka kaydı fotoğrafı artık bir sanat eseri - 2

SERBEST BIRAKILDI

Yetkililer, Timberlake'in konuşmasının yavaşladığını ve memurların alkolmetre testini reddettiğini ekledi. Suffolk İlçesi Bölge Savcılığı, yıldızın resmi olarak suçlandıktan sonra kefaletsiz serbest bırakıldığını açıkladı. Timberlake'in 26 Temmuz'da sanal olarak Sag Harbor mahkemesine çıkması planlanıyor.

ŞARKICIDAN İLK AÇIKLAMA

Chicago'da turnesine devam eden şarkıcı, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.  Page Six'in haberine göre, şarkıcı "Zor bir hafta oldu. Bazen sevilmesi çok zor biri olduğumu biliyorum ama beni yine de seviyorsunuz" dedi.

Hayranlarına "İniş çıkışlarımız oldu" diyen Timberlake, destekleri için teşekkür etti.

Justin Timberlake'in sabıka kaydı fotoğrafı artık bir sanat eseri - 3

SANATÇILARA İLHAM VERDİ

Justin Timberlake'in tutuklanması sadece gündem olmakla kalmadı aynı zamanda bir sanat eserine de ilham verdi.

Timberlake'in alkollüyken araba kullanmaktan tutuklandığı sabıka fotoğrafı bir sanat eserine dönüştürüldü ve şu anda New York'taki Romany Kramoris Galerisi'nde sergileniyor.

Sanatçı Godfrey Lohman imzalı "Justin Timberlake ile Salı Gecesi Dışarıda" adındaki eser, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Justin Timberlake'in sabıka kaydı fotoğrafı artık bir sanat eseri - 4

Sanat eseri, pembe, yeşil ve mavi gibi çeşitli renklerde sunuldu. Page Six'e konuşan galeri sahibi Kramoriz, eserin galerinin "en çağdaş" eseri haline geldiğini söyledi.

Kramoris, galerinin şimdiye kadar her biri 520 dolardan 2-3 eser sattığını ve "birçok insanın geri geleceğini" söyledi.

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