Kaan Urgancıoğlu kendine dublaj yaptı: Benim için bir ilk oldu

Son olarak İntikam Vakti ve The Gentlemen filmleriyle gündeme gelen İngiliz yönetmen Guy Richie'nin Antalya'da çekilen 'Operation Fortune' (Servet Operasyonu) filmi, Türk izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
13 Ocak'ta Türkiye'de vizyona girecek olan filmde rol alan Kaan Urgancıoğlu, canlandıracağı Ukraynalı mafya lideri ‘Casa’ hakkında konuştu.
130 milyon dolar bütçeli filmde başrolleri Jason Statham ve Hugh Grant gibi isimleri paylaşan oyuncu, “Casa, Ukraynalı bir karakter ve silah ticareti yapan bir mafya lideri. Bu kadar tehlikeli bir iş yapmasının yanında mizahı da oldukça kuvvetli bir karakterdi" dedi.
Türk sineması ve Hollywood arasındaki farklarla ilgili konuşan oyuncu “Aslında majör farklar yok. Hollywood’un set süresi değil ön hazırlığı çok zaman alıyor. Biz daha kısıtlı bir zaman diliminde çalışıyoruz. Onlar geniş bir zaman dilimine sahip. İşin özü de hep aynı" dedi.
İngilizce oynadığı rolün Türkçe dublajını da yapan oyuncu “Benim için bir ilk oldu. 'İnsanın kendisine dublaj yapması çok zor' derler. Gerçekten zormuş. İnsanın kendini izlemesi bile zaten tedirgin olmasına yetiyor" ifadelerini kullandı.
Ritchie'nin senarist ve yönetmenliğini üstlendiği yüksek bütçeli Operation Fortune - Servet Operasyonu filminin çoğu, Antalya'da çekilen sahnelerden oluşuyor. Antalya'yı Hollywood'un yıldız isimleriyle başrole taşıyan ve 13 Ocak 2023'te Türkiye'de gösterime girecek olan film, Türkiye'deki sinemaseverler için de ayrı anlam ifade ediyor.
FİLMİN KONUSU
İngiliz yönetmeni, daha önce birçok kez birlikte çalıştığı yıldız oyuncu Jason Statham'la yeniden bir araya getiren heyecan ve aksiyon dolu filmde, dünyayı tehdit edebilecek ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikayesi anlatılıyor. Adı ilk olarak Five Eyes olarak açıklanan ancak sonra Operation Fortune olarak değiştirilen filmde, Orson Fortune karakterini canlandıran Jason Statham'a Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone ve Max Beesley gibi Hollywood'un diğer ünlü isimleri eşlik ediyor.
Antalya'daki film çalışmaları boyunca, yönetmen Guy Ritchie ve yıldız oyuncu Jason Statham'ın sosyal medya hesaplarında Antalya ve Türkiye ile ilgili yaptığı paylaşımlar, milyonlarca takipçinin beğenisini kazandı. Hayran kaldığı Türkiye'de yeniden film çekmek istediğini belirten yönetmen Ritchie'nin yanı sıra Türk misafirperverliğini sık sık öven filmin yıldız oyuncuları Jason Statham ve Hugh Grant da çekimlerden sonra yeniden ziyaret ettikleri Antalya'da aileleriyle tatil yaptı.