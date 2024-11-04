Kabe'nin kapı örtüsü Edirne Eski Cami'de sergileniyor...

Aksu, camide aynı zamanda Kabe taşı da bulunduğuna dikkati çekerek, "Burada hem Kabe taşının olması, aynı zamanda Kabe örtüsünün sergilenecek olması ayrı bir heyecan uyandırdı. Bu vesileyle insanlarımızı hem Kabe taşını hem de Kabe örtüsünü ziyaret etmeleri için bekliyoruz." diye konuştu.