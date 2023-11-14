Kaçış Yok sergisi düzenlendi: 2023 yılında toplam 3 bin 16 eseri Türkiye'ye getirildi
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 14 Kasım Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla "Kaçış Yok" sergisi düzenlendi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz "İşbirliği halinde gerçekleşen çalışmalar sayesinde 2023 yılında toplam 3 bin 16 eseri Türkiye'ye getirdik." dedi.
14 Kasım Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla "Kaçış Yok" sergisi düzenlendi.
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki "Kaçış Yok" sergisinin açılışında konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, serginin amacının UNESCO 1970 Sözleşmesi'nin diğer ülkeler tarafından bilinirliğinin ve öneminin oluşturulması ile Türkiye'den yurt dışına kaçırılan eserlerin büyük zahmetle yurda getirildiğinin anlatılması olduğunu söyledi.