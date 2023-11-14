Kaçış Yok sergisi düzenlendi: 2023 yılında toplam 3 bin 16 eseri Türkiye'ye getirildi

"BU ESERLERİ TÜRKİYE'YE GETİRMEK KOLAY DEĞİL"

İnceciköz şunları kaydetti:

"Ülkemizin kültür varlıklarının yurt dışında çeşitli sebeplerle bulunuyor olması, bunlara maddi değer verilip al sata uğraması bizim için üzücü. Biz kararlılıkla kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele ediyoruz. Son dönemde oldukça başarılı işlere imza attık. Bu eserleri Türkiye'ye getirmek kolay değil. Her bir arkadaşımız, gece gündüz demeden bu eserlerin ülkemize ait olduğunu kanıtlamak için ciddi emek veriyor. Keşke herkes farkında olsa da bu eserlerimiz hiç yurt dışına kaçırılmasa. Böylesine büyük mücadeleyi hep beraber verirken bile UNESCO 1970 Sözleşmesi'nden doğan sorumlulukları yerine getirmiş oluyoruz. Bu sözleşmenin 53. yaşını kutladığımız bugün de gayretlerimizi daha çok artırmak, konunun yalnızca bir kültür konusu değil memleket değeri konusu olduğunu da hatırlatmak istedik. Gelecek seneden itibaren bu önemli günü, kültürel mirasımızın korunmasında fayda sağlayan tüm kurumlarımızın, o yıl ile öne çıkan çalışmalarının taçlandırıldığı küçük bir ödül takdimi olarak idrak etmeyi planladığımızı da sizlerle paylaşmak isterim."