Kadıköy'deki Haydarpaşa Garı kazılarında önemli bir keşif yapıldı

"İSTANBUL İÇİN İNANILMAZ BİR BULUNTU"

“Mezar içinde ölü hediyesi olarak konulmuş pişmiş topraktan şişelerden mezarın tarihini de netleştirebildik” diyen Asal, “Geç Helenistik Döneme ait bir mezar. İstanbul için inanılmaz bir buluntu, çok büyük bir sürpriz. Helenistik Döneme ait ne yazık ki, elimizde çok veri yok. Hele hele mimari ve mezarda çok az. Bu nedenle çok çok önemli bir buluntu ile karşı karşıyayız. İstanbul'un tarihi yeniden yazılıyor deniyor ya bu metro ve marmaray kazıları ile beraber. İstanbul Arkeoloji Müzeleri gerçekten sonra 20 yıldır İstanbul'un tarihini değiştiriyor" dedi.