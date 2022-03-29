Kadınların başarısı Oscar'daki tokadın gölgesinde kaldı

Bir kullanıcı, “Erkeklerin öfkelerini kontrol edememelerinden bahsetmeye biraz ara verelim; çünkü bu her zaman olan bir şey. Her zaman ne olmaz? Kadınlar aday gösteriliyor, çok daha az kazanıyor. En iyi yönetmen… Tebrikler Jane Campion” diye konuştu.