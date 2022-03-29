Kadınların başarısı Oscar'daki tokadın gölgesinde kaldı

Haberler | 29.03.2022 - 14:18
Eşi Jada Pinkett Smith'in saç kesimiyle ilgili yaptığj şaka nedeniyle sahneye fırlayıp komedyen Chris Rock'ı tokatlayarak skandala imza atan Will Smith, attığı tokat törene damga vurdu. Smith'in attığı tokat kadınların başarısını geri planda bıraktı.
Oysaki 94. Oscar sinemada kadınlar için tarihi bir geceydi.
Yeni Zelanda doğumlu Avustralyalı yönetmen Jane Campion, Akademi Ödülleri’nin 94 yıllık tarihinde en iyi yönetmen ödülünü kazanan üçüncü kadını oldu. Aynı zamanda bu ödülü ikinci defa kazanan ilk kadın yönetmen olarak tarihe geçti.
Yönetmen Sian Heder, CODA için en iyi film ve en iyi uyarlama senaryo ödüllerini kazandı.
Ariana DeBose, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Billie Eilish ise en iyi orijinal şarkı ödülünü kazandı ve kostüm tasarımcısı Jenny Beavan, Cruella’daki çalışmasıyla üçüncü Oscar’ına sahip oldu.
Ancak Smith'in tokat olayının ön plana çıkması sonrası bu başarıların geride kaldığını savunan sosyal medya kullanıcıları birçok yorumda bulundu.
Bir kullanıcı, “Erkeklerin öfkelerini kontrol edememelerinden bahsetmeye biraz ara verelim; çünkü bu her zaman olan bir şey. Her zaman ne olmaz? Kadınlar aday gösteriliyor, çok daha az kazanıyor. En iyi yönetmen… Tebrikler Jane Campion” diye konuştu.