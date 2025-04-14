Kadyanda Antik Kenti'nde ilginç keşif: Acımasız sporun merkeziymiş

30 YENİ YAZIT BULUNDU

Muğla’nın Fethiye ilçesi Yeşilüzümlü Mahallesi’nde, deniz seviyesinden 1 kilometre yükseklikte 15 hektarlık alandaki Kadyanda Antik Kenti’nde ekibiyle yüzey araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. Fatih Onur, 2024 yılındaki çalışmalarda 30 yeni yazıt bulunduğunu belirtti.

Kadyanda Antik Kenti’nde yoğun kalıntı olmasına karşın, Fethiye Müzesi başkanlığında yürütülmüş kurtarma kazıları dışında yeteri kadar araştırma yapılmadığını belirten Prof. Dr. Onur, “Biz de bu nedenle antik kentte bir yüzey araştırması yürütmeye karar verdik" dedi.

Antik kentin bir dağ kenti olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Onur, “Fethiye'yi yukarıdan gören, Fethiye Limanı'na hakim bir kent. Fethiye Limanı'ndan kuzeye doğru gidebilecek bütün yolları kontrol edebilecek konumda duruyor. Bu haliyle klasik dönemden itibaren oldukça önemli bir kavşak diyebileceğimiz kentlerden biri" diye konuştu.