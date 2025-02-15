Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı

"AİLEDEN BİRİNİ KAYBETMİŞ GİBİ ÜZÜNTÜLÜYÜZ"

Sık sık tatil için geldiği otel çalışanları da törende yer aldı. Otelde Kahtalı ile yakından ilgilendiğini dile getiren Hasibe Ortak (33), "Sık sık kış çayı içerdi. Bizi 1 saat görmeyince hemen nerede olduğumuzu sorardı. Çok kıymetliydi bizim için. En son 15 gün önce görebilmiştim. Aileden birini kaybetmiş gibi üzüntü içerisindeyiz" dedi.