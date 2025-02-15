Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
"Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ünlü türkücü Mustafa Kahtalı 72 yaşında Antalya'da hayata veda etti. Usta sanatçı için Antalya'da cenaze töreni düzenlendi.
Antalya'da yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı için Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı’nda tören düzenlendi.
Kızları Venda Altuntaş ve Berivan Taner taziyeleri kabul ederken, törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, yakınları ve sevenleri katıldı. Kahtalı’nın tabutuna kırmızı karanfiller bırakılıp dualar edildi.