Kahtalı Mıçe'ye son veda: Adıyaman'da toprağa verildi

Kahtalı Mıçe olarak bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü isim, bugün memleketi Adıyaman'da toprağa verildi.

Kahtalı Mıçe'ye son veda: Adıyaman'da toprağa verildi - 1

tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Kahtalı Mıçe" olarak bilinen Mustafa Kahtalı, 72 yaşında hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Kahtalı Mıçe'ye son veda: Adıyaman'da toprağa verildi - 2

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya gelen ve uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı'nın cenazesi, sabah saatlerinde uçakla memleketi Adıyaman'a getirildi.

Kahtalı Mıçe'ye son veda: Adıyaman'da toprağa verildi - 3

Kahtalı'nın cenazesi, havalimanından konvoyla Kahta'ya götürüldü. Mustafa Kahtalı için ilk olarak adını taşıyan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Buradaki törene; Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İshak Şan ve Resul Kurt, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, halk müziği sanatçıları Yunus Bülbül ve Mehmet Seske, ailesi, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Kahtalı Mıçe'ye son veda: Adıyaman'da toprağa verildi - 4

Konuşmaların ardından Kahtalı Mıçe'nin güllerle donatılmış tabutu omuzlara alınıp, Çağrı Camisi'ne götürüldü.

Kahtalı Mıçe'ye son veda: Adıyaman'da toprağa verildi - 5

Kahtalı'nın cenazesi, namazının kılınmasının ardından Karşıyaka Belediye Mezarlığı'na gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kahtalı Mıçe'ye son veda: Adıyaman'da toprağa verildi - 6

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Mustafa Kahtalı, 1953'te Adıyaman Kahta'da dünyaya geldi. Çocukluğunu pamuk tarlalarında çalışarak geçirdi.

17 Yaşından itibaren Adıyaman, Gaziantep, İstanbul ve Şanlıurfa'da türkü seslendirdi. Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde çalıştı. 1991 yılında İstanbul'a göç etti daha sonra Şanlıurfa'ya yerleşti.

1980 ihtilalinden sonra Kürtçe şarkı söylediği için 1 yıl cezaevinde yattı. İlk albümü 'Kara Gözlüm'ü memleketi Adıyaman'da yaptıktan bir yıl sonra İstanbul'a giderek çıkardığı 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakaladı.

Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini okudu, 30 albüm çıkardı.

Mustafa Kahtalı, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerine Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yakalandı.

7.7 büyüklüğündeki depremde 100'e yakın akrabasını kaybeden ünlü sanatçı, "Bomba attılar sandım. Dışarıya kendimizi zor attık. Taş üstünde taş kalmamıştı. Kime koşsak evi yıkılmıştı. 100'e yakın akrabamı kaybettim. Yaşadığıma sevinemiyorum. Burası artık Adıyaman değil acıyaman" demişti.

Mustafa Kahtalı'nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu vardır.

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