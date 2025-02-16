Kahtalı Mıçe'ye son veda: Adıyaman'da toprağa verildi

KAHTALI MIÇE KİMDİR?
Asıl adı Mustafa Aslan olan Mustafa Kahtalı, 1953'te Adıyaman Kahta'da dünyaya geldi. Çocukluğunu pamuk tarlalarında çalışarak geçirdi.
17 Yaşından itibaren Adıyaman, Gaziantep, İstanbul ve Şanlıurfa'da türkü seslendirdi. Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde çalıştı. 1991 yılında İstanbul'a göç etti daha sonra Şanlıurfa'ya yerleşti.
1980 ihtilalinden sonra Kürtçe şarkı söylediği için 1 yıl cezaevinde yattı. İlk albümü 'Kara Gözlüm'ü memleketi Adıyaman'da yaptıktan bir yıl sonra İstanbul'a giderek çıkardığı 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakaladı.
Nuri Sesigüzel, Ahmet Sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini okudu, 30 albüm çıkardı.
Mustafa Kahtalı, Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerine Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yakalandı.
7.7 büyüklüğündeki depremde 100'e yakın akrabasını kaybeden ünlü sanatçı, "Bomba attılar sandım. Dışarıya kendimizi zor attık. Taş üstünde taş kalmamıştı. Kime koşsak evi yıkılmıştı. 100'e yakın akrabamı kaybettim. Yaşadığıma sevinemiyorum. Burası artık Adıyaman değil acıyaman" demişti.
Mustafa Kahtalı'nın 1975 yılında evlendiği Hülya hanımdan 2 kız, 2 erkek 4 çocuğu vardır.