Kakava nedir? Kakava şenlikleri ne zaman, nerede kutlanır?
Kakava, özellikle Edirne'de Roman vatandaşların büyük coşkuyla kutladığı ve baharın gelişini simgeleyen geleneksel bir bahar bayramıdır. Genellikle 5-6 Mayıs tarihlerinde, Hıdırellez ile birlikte kutlanır. Hem doğanın uyanışı hem de yeni umutların yeşermesi anlamına gelir.
Kakava, Çingene kültüründeki bir kutlamadır. Özellikle Anadolu'da bu kutlamanın yapıldığı bazı yöreler hâlâ mevcuttur. Kökenlerini Mısır ve Ön Asya'dan alır. Çingene inanışlarına göre Kakava, Mısır ve Ön Asya kökenli bir inanç olarak kabul edilir.