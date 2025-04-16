Kakava nedir? Kakava şenlikleri ne zaman, nerede kutlanır?

6 Mayıs sabahı ise Hıdırellez kutlamaları Sarayiçi bölgesinde devam eder. Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılan bu günde, katılımcılar, Tunca nehri kenarına dilekler bırakılır. Baharın gelişini ve doğanın yeniden hayat bulmasını kutlayan bu etkinlikler, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmaktadır.



Edirne, Kakava Hıdırellez Şenlikleri, sahip olduğu derin tarihsel ve kültürel kökler sayesinde her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Şenlikleri, Edirne’nin kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini yansıtarak, şehrimizin turizm açısından önemli bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlamaktadır. Şenlikler, her yıl ulusal ve dünya basını tarafından da yakından takip edilmektedir.