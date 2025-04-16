Kakava nedir? Kakava şenlikleri ne zaman, nerede kutlanır?

Kakava, özellikle Edirne'de Roman vatandaşların büyük coşkuyla kutladığı ve baharın gelişini simgeleyen geleneksel bir bahar bayramıdır. Genellikle 5-6 Mayıs tarihlerinde, Hıdırellez ile birlikte kutlanır. Hem doğanın uyanışı hem de yeni umutların yeşermesi anlamına gelir.

Kakava nedir? Kakava şenlikleri ne zaman, nerede kutlanır? - 1

Kakava, Çingene kültüründeki bir kutlamadır. Özellikle Anadolu'da bu kutlamanın yapıldığı bazı yöreler hâlâ mevcuttur. Kökenlerini Mısır ve Ön Asya'dan alır. Çingene inanışlarına göre Kakava, Mısır ve Ön Asya kökenli bir inanç olarak kabul edilir.

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Kakava nedir? Kakava şenlikleri ne zaman, nerede kutlanır? - 2

KAKAVA NE ZAMAN, NEREDE? 

Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne’de düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından biridir. Türkiye'de Kakava​​ Edirne ve Kırklareli ile Türkiye'nin bazı batı şehirlerde bugün bile Kakava sevinçle kutlanmaktadır. Baharın gelişini müjdeleyen bu festival, özellikle Roman kültürüne ait bir gelenek olarak, yüzyıllardır devam eden ritüelleriyle büyük önem taşımaktadır. UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Hıdırellez, Edirne’nin benzersiz tarihsel dokusuyla birleşerek ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmaktadır.

Kakava nedir? Kakava şenlikleri ne zaman, nerede kutlanır? - 3

KAKAVA ŞENLİKLERİ NASIL KUTLANIR?

Şenliklerin ilk günü olan 5 Mayıs akşamı, Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi’nde yakılan dev Kakava ateşi ile başlar. Kakava ateşi, kışın sona erdiğini ve baharın bolluk getirdiğini simgeler. Tunca Nehri kıyısında gerçekleşen bu ritüel, katılımcılar için yeni bir başlangıcın, sağlık, bereket ve mutluluğun simgesi olarak kabul edilmektedir. Edirne halkı ve ziyaretçiler, dev Kakava ateşi etrafında toplanarak geleneksel müzikler eşliğinde kutlamalara katılır ve ateş üzerinden atlayarak, dileklerde bulunur.


Kakava nedir? Kakava şenlikleri ne zaman, nerede kutlanır? - 4

6 Mayıs sabahı ise Hıdırellez kutlamaları Sarayiçi bölgesinde devam eder. Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılan bu günde, katılımcılar, Tunca nehri kenarına dilekler bırakılır. Baharın gelişini ve doğanın yeniden hayat bulmasını kutlayan bu etkinlikler, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmaktadır.

Edirne, Kakava Hıdırellez Şenlikleri, sahip olduğu derin tarihsel ve kültürel kökler sayesinde her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Şenlikleri, Edirne’nin kültürel zenginliğini ve misafirperverliğini yansıtarak, şehrimizin turizm açısından önemli bir destinasyon haline gelmesine katkı sağlamaktadır. Şenlikler, her yıl ulusal ve dünya basını tarafından da yakından takip edilmektedir.

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