Kakava ve Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri
Edirne'de, baharın müjdecisi UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl 4 gün kutlanacak. Kakava Hıdırellez Şenlikleri, tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından biri. Peki, Kakava ve Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri neler?
İlkbaharı karşılamak için yapılan eğlencelerden biri olan Kakava Şenlikleri ve Hıdrellez Kutlamaları her yıl Mayıs ayının 5. ve 6. günlerinde düzenlenmektedir. Ertesi gün bütün Türkiye’de kutlanan Hıdrellez çok ilginç bir şekilde de Edirne’de de yapılır. O gün herkes sabahın erken saatlerinde kalkıp nehir kenarına gider. Ellerinde su kaplarıyla yüzlerini yıkarlar.