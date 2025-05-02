Kakava ve Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri

Edirne'de, baharın müjdecisi UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl 4 gün kutlanacak. Kakava Hıdırellez Şenlikleri, tarihi ve kültürel mirasımızın en önemli unsurlarından biri. Peki, Kakava ve Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri neler?

Kakava ve Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri - 1

İlkbaharı karşılamak için yapılan eğlencelerden biri olan Kakava Şenlikleri ve Hıdrellez Kutlamaları her yıl Mayıs ayının 5. ve 6. günlerinde düzenlenmektedir. Ertesi gün bütün Türkiye’de kutlanan Hıdrellez çok ilginç bir şekilde de Edirne’de de yapılır. O gün herkes sabahın erken saatlerinde kalkıp nehir kenarına gider. Ellerinde su kaplarıyla yüzlerini yıkarlar.

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Kakava ve Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri - 2

HIDIRELLEZ PROGRAMI

Her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan şenlikler, bu tarihler hafta başına denk geldiğinden, coşkunun daha yoğun yaşanması amacıyla hafta sonu etkinlikleriyle 4 güne yayıldı.

Konser, dans gösterileri ve şenlik ritüellerinin yaşatılacağı program 3 Mayıs Cumartesi günü Sarayiçi'ndeki ritim konseriyle 15.00'te başlayacak.

Dans gösterileriyle sürecek ilk gün etkinlikleri, Roman müzikleri konseriyle sona erecek.

Organizasyonun ikinci günü, 15.00'te halk oyunları gösteriyle başlayacak, ritim konseriyle sürecek program dans sunumlarıyla tamamlanacak.

Şenlik coşkusu, 5 Mayıs Pazartesi günü geleneksel Kakava ateşinin 16.00'da yakılmasıyla zirveye ulaşacak. Program Roman dans topluluklarının gösterileri ve sahne performanslarıyla gece boyunca sürecek.


Kakava ve Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri - 3

Kakava-Hıdırellez Şenlikleri coşkusu, 6 Mayıs sabaha karşı ritüellerle sona erecek. Sarayiçi'nde toplananlar, iyi niyet dileklerini Tunca Nehri'ne bırakacak.

Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılan bu günde, 06.00'da protokol üyeleri ve katılımcılar dilek çiçeklerini suya atacak.

Kakava ve Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri - 4

HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ

Ritüelleri ise hem gelenekseldir hem de kültürden kültüre biraz farklılık gösterir. İşte yaygın Hıdırellez ritüelleri:

1. Dilek Tutma

Akşamdan küçük kağıtlara dilekler yazılır ya da sembolik olarak ev, araba, para gibi şeylerin küçük maketleri yapılır.

Bunlar gül ağaçlarının dallarına asılır ya da gül ağacının dibine gömülür. Çünkü Hızır’ın gül ağacının altından geçtiğine inanılır.

2. Ateş Üzerinden Atlama

Kötülüklerden, hastalıklardan ve nazardan arınmak için ateş yakılır.

İnsanlar bu ateşin üzerinden üç kez atlayarak dilek diler ve kötü enerjilerden arındıklarına inanırlar.

3. Baht Açma

Bekâr genç kızlar bahtlarının açılması için ritüeller yapar.

"Baht açma" adıyla bilinen törenlerde içine yüzük, küpe gibi eşyalar atılmış su dolu kaplar sabaha kadar gül ağacının altında bekletilir. Sabah toplanan kapta dilekler çekilir.

4. Kırk Uçurma

Bazı bölgelerde evde bulunan kırk çeşit nesne toplanır, üzerlerinden dualar okunarak suya atılır.

Bu suyla yüz yıkanır ya da eve serpilir. Bolluk ve bereket getirdiğine inanılır.

Kakava ve Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri - 5

5. Doğaya Çıkma (Piknik)

Aileler ve komşularla birlikte doğaya çıkılır, piknik yapılır, oyunlar oynanır ve şenlikler düzenlenir.

Özellikle su kenarları tercih edilir çünkü Hızır ve İlyas’ın suyla bağlantılı olduğuna inanılır.

6. Sağlık ve Şifa İçin Su Ritüelleri

Hıdırellez sabahı erken saatte akarsulara gidilir, eller ve yüzler yıkanır.

Akan suların hastalıkları götürdüğüne ve sağlık getirdiğine inanılır.


Kakava ve Hıdırellez ne zaman, nasıl kutlanır? Hıdırellez ritüelleri - 6

7. Bereket İçin Ev Temizliği

Evler Hıdırellez öncesinde temizlenir, yeni yıla arınmış olarak girme niyeti taşır.

Bu temizlik, bereketi ve şansı çekmek için yapılır.

Anadolu’da, Balkanlarda, hatta Kırım Tatarları ve Azerbaycan’da bu geleneklerin çeşitleri görülür. Şenlik havası taşır ve kökleri Orta Asya’dan gelen mevsimsel yenilenme ritüellerine dayanır.

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