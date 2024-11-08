Kamala Harris yenilince George Clooney'yi sorumlu tuttular

"Ocean's Eleven", "Yerçekimi", "Aklı Havada" ve "Senden Bana Kalan" gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, Kamala Harris'in Donald Trump'a karşı yenilgisinden sorumlu tutuldu.

Kamala Harris yenilince George Clooney'yi sorumlu tuttular - 1

BIDEN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda yer alan ABD'li oyuncu George Clooney aylar önce 81 yaşındaki Biden'ın, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı yenebilecek durumda olmadığını savunmuş ve "Bu başkanla kasım ayında kazanamayacağız" diyerek Biden'dan desteğini çekmişti.

N-LIFE HABERLERİ

Kamala Harris yenilince George Clooney'yi sorumlu tuttular - 2

Trump'ın başkanlık seçiminde zaferini ilan etmesinin ardından Harris destekçileri, Clooney'yi hedef aldı.

Kamala Harris yenilince George Clooney'yi sorumlu tuttular - 3

Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Harris'in kampanya çalışmaları için yalnızca 107 günü kalmıştı.

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde kazanan Trump oldu. ABD'nin 47. başkanı olan Trump'ın zaferi, "tarihi dönüş" olarak adlandırıldı çünkü 130 yıl aradan sonra ilk kez, ara veren bir başkan adayı Beyaz Saray'a geri döndü.

Kamala Harris yenilince George Clooney'yi sorumlu tuttular - 4

Hayal kırıklığına uğrayan Harris destekçileri, Biden'ın yarıştan çekilmesi için çağrıda bulunan 63 yaşındaki Clooney'yi suçlamaya başladı.

Kamala Harris yenilince George Clooney'yi sorumlu tuttular - 5

Sosyal medya platformlarında Clooney'yi hedef alan birçok yorum yapıldı.

Clooney hakkında "Biri bana George Clooney'yi getirsin, konuşmamız lazım", "Sağol George Clooney" ve "Trump, George Clooney gibi Hollywood'un ünlü isimlerine teşekkür etmeli" gibi yorumlar yapıldı.

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