Kamala Harris yenilince George Clooney'yi sorumlu tuttular
"Ocean's Eleven", "Yerçekimi", "Aklı Havada" ve "Senden Bana Kalan" gibi yapımlarla tanınan ünlü Hollywood yıldızı George Clooney, Kamala Harris'in Donald Trump'a karşı yenilgisinden sorumlu tutuldu.
BIDEN'A ÇAĞRIDA BULUNDU
Kariyeri boyunca birçok başarılı yapımda yer alan ABD'li oyuncu George Clooney aylar önce 81 yaşındaki Biden'ın, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı yenebilecek durumda olmadığını savunmuş ve "Bu başkanla kasım ayında kazanamayacağız" diyerek Biden'dan desteğini çekmişti.