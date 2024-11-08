Kamala Harris yenilince George Clooney'yi sorumlu tuttular

Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Harris'in kampanya çalışmaları için yalnızca 107 günü kalmıştı.

Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde kazanan Trump oldu. ABD'nin 47. başkanı olan Trump'ın zaferi, "tarihi dönüş" olarak adlandırıldı çünkü 130 yıl aradan sonra ilk kez, ara veren bir başkan adayı Beyaz Saray'a geri döndü.