Kanye West'in yerine Coachella'ya çıkacak

Haberler - ntv.com.tr | 07.04.2022 - 13:06 - Son Güncelleme : 07.04.2022 - 13:11
Son dönemde eşi Kim Kardashian’a sosyal medyada yaptığı tacizlerle gündeme gelen Kanye West, bu yılki Coachella Festivali’nin programından çıkarıldı. Ünlü rapçinin yerine The Weeknd ve The Sweedish House Mafia sahne alacak.
Billie Eilish ve Harry Styles'in ilk iki gününün açılışını yapacağı festivade, 3. günün ilk performansını The Weeknd ve The Swedish House Mafia sergileyecek.
Çıkan bazı söylentilere göre 32 yaşındaki The Weeknd (Abel Tesfaye), Kanye West için konuşulan 8 milyon dolarlık ücreti kendisi için talep ediyor.
Hatta şarkıcının talep ettiği miktar ödenmezse festivalden çekileceği konuşuluyor.
Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella,15-17 Nisan ve 22-24 Nisan olmak üzere iki hafta sonu düzenlenecek.