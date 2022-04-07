Kanye West'in yerine Coachella'ya The Weeknd çıkacak

Haberler - ntv.com.tr | 07.04.2022 - 13:06 - Son Güncelleme : 07.04.2022 - 13:37

Dünyanın en ünlü festivallerinden biri olan Coachella kadrosundan çıkarılan Kanye West yerine The Weeknd ve Swedish House Mafia sahne alacak. The Weeknd, West'e sunulan 8,5 milyon doları talep ediyor.

Kanye West'in yerine Coachella'ya The Weeknd çıkacak - 1

Son dönemde eşi Kim Kardashian’a sosyal medyada yaptığı tacizlerle gündeme gelen Kanye West, bu yılki Festivali’nin programından çıkarıldı. Ünlü rapçinin yerine The Weeknd ve Sweedish House Mafia sahne alacak.

Kanye West'in yerine Coachella'ya The Weeknd çıkacak - 2

Billie Eilish ve Harry Styles'in ilk iki günün açılışını yapacağı festivalde, 3. günün ilk performansını The Weeknd ve Swedish House Mafia sergileyecek.

Kanye West'in yerine Coachella'ya The Weeknd çıkacak - 3

AYNI ÜCRETİ İSTİYOR

Çıkan bazı söylentilere göre 32 yaşındaki The Weeknd (Abel Tesfaye), Kanye West için konuşulan 8.5 milyon dolarlık ücreti kendisi için talep ediyor.

Kanye West'in yerine Coachella'ya The Weeknd çıkacak - 4

Hatta şarkıcının talep ettiği miktar ödenmezse festivalden çekileceği konuşuluyor.

Kanye West'in yerine Coachella'ya The Weeknd çıkacak - 5

The Weeknd ve Swedish House Mafia, 2021 ekim ayında 'Moth To The Flame' adında ortak bir single piyasaya çıkarmıştı.

Kanye West'in yerine Coachella'ya The Weeknd çıkacak - 6

Dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Coachella,15-17 Nisan ve 22-24 Nisan olmak üzere iki hafta sonu düzenlenecek.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER