Kapadokya'da görsel şölene rüzgar engeli: Gökyüzü boş kaldı

Sıcak Hava Balon Festivali organizasyon yetkilisi Halis Aydoğan da yaptığı açıklamada, “Bugün yerdeki ve havadaki irtifadaki rüzgar sebebiyle uçuşları gerçekleştiremedik. Festivalin 4. ve son gününde bu uçuşları gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bugün hava şartları nedeniyle hem ticari uçuşlarımız, hem de yurt dışından gelen şekilli balonlarımız uçuşlarını gerçekleştiremedi. Pilotlarımız yerde börnürlerini yakarak veda ediyorlar. Güzel bir festival oldu. Gelecek yıl daha güzel bir festival ile tekrar merhaba demek istiyoruz” dedi.