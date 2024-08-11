Kapadokya'da görsel şölene rüzgar engeli: Gökyüzü boş kaldı
Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde yapılan Sıcak Hava Balon Festivali bugün olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı. Yurt dışından gelen figürlü balon pilotları Kapadokya'ya börnürlerini yakarak veda etti.
UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 7.si Nevşehir'de 8-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Kültür Yolu Festivali çerçevesinde gerçekleştirilen Sıcak Hava Balon Festivali'nin son gününde rüzgar nedeniyle balon uçuşları gerçekleştirilemedi.
Balonları izlemeye gelenler Kapadokya'nın vadilerini doldururken, gökyüzü bugün boş kaldı.