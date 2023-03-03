Kara Şimşek'in yıldızı David Hasselhoff kızını evlendirdi

Ann ayrıca, "Babam benim adıma çok mutluydu ve yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Benim için onunla yan yana yürümek büyük bir onurdu. Babamın, benim hayatımın açılan yeni sayfası için ne kadar mutlu olduğunu görmek de gurur duymamı sağladı" ifadelerini kullandı.