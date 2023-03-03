Kara Şimşek'in yıldızı David Hasselhoff kızını evlendirdi

Türkiye'de 'Kara Şimşek' adıyla yayınlanan 'Knight Rider' dizisinde Michael Knight karakteriyle ünlenen ve daha sonra Sahil Güvenlik (Baywatch) dizisinde de rol alan David Hasselhoff'ın kızı Taylor Ann dünya evine girdi. 71 yaşındaki oyuncu, Pamela Bach ile evliliğinden dünyaya gelen kızının düğün fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.
David Hasselhoff'ın 32 yaşındaki kızı Taylor Ann, Madison Fiore ile hayatını birleştirdi.
Çift, California'daki Ethereal Gardens'ta 186 davetlinin katıldığı düğünle evlendi.
Törende David Hasselhoff ile kızı Taylor Ann arasında duygusal anlar da yaşandı. Ann, People dergisine yaptığı açıklamada, "Sanırım ağlamamın nedeni babamı gördüğüm andı. Çünkü o benim hayatımın en büyük ışığı. Ayrıca çok destekleyici ve son derece sevgi dolu. Babamın, benim iyiliğimi ve mutluluğumu istediğini biliyorum" dedi.
Ann ayrıca, "Babam benim adıma çok mutluydu ve yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Benim için onunla yan yana yürümek büyük bir onurdu. Babamın, benim hayatımın açılan yeni sayfası için ne kadar mutlu olduğunu görmek de gurur duymamı sağladı" ifadelerini kullandı.
Taylor Ann ve Madison Fiore, internetteki bir tanışma sitesinde birbirlerini buldular. Çift, 2021 yılında nişanlandı. Taylor Ann o dönemde "Eğer birisi bana bir flört uygulamasında gelecekteki nişanlımla tanışacağımı söyleseydi inanmazdım" demişti.
Hasselhoff, 1984-1989 yılları arasında Catherine Hickland ile evlilik yaşamıştı. Aktör, ardından da iki kızının annesi Pamela Bach ile evlendi. 1989'da bu birliktelik 2006'da sonlandı. Hasselhoff, 2018 yılından beri de Hayley Roberts ile birlikte.
Alman kökenli olan Hasselhoff ABD'de dünyaya geldi. Aktör 1982-1986 yılları arasında ülkemizde de büyük ilgi gören Knight Rider (Kara Şimşek) dizisinde Michael Knight karakterini canlandırdı.
Hasselhoff, 1989- 2000 arasında Baywatch (Sahil Güvenlik) dizisinde kamera karşısına geçti.