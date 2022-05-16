Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in serideki kaderini açıkladı

Haberler - ntv.com.tr | 16.05.2022 - 11:24 - Son Güncelleme : 16.05.2022 - 11:26

Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard’ün çalkantılı boşanma süreci ve çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen karalama davası Depp’in kariyerine etki etmeye devam ediyor. Karayip Korsanları serisinin yapımcısı oyuncunun seriye dönmesiyle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in serideki kaderini açıkladı - 1

’in kariyeri  ile devam eden dava süreci nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Heard’ün öne sürdüğü şiddet ve cinsel istismar iddiaları nedeniyle Karayip Korsanları serisinden çıkarıldığını söyleyen oyuncu ile ilgili serinin yapımcısı konuştu.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in serideki kaderini açıkladı - 2

"ŞU ANDA SERİYE DÖNEMEZ"

Deppin kariyerinin belki de en önemli yapımlarından bir olan Karayip Korsanları serisiyle ilgili açıklama yapan yapımcı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” dedi.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in serideki kaderini açıkladı - 3

Yapımcı, Kaptan Sparrow karakterini canlandıran oyuncunun seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirtirken “Gelecek henüz belirsiz” ifadesini kullandı.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in serideki kaderini açıkladı - 4

YENİ İSİM ARAYIŞINDALAR

Karayip Korsanları’nın altıncı filmini çekmeye hazırlanan yapımcı, seriye dahil edebileceği yeni isimler aradığını açıkladı.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in serideki kaderini açıkladı - 5

SERİYE SÜRPRİZ İSİM

Seriye Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie’nin katılabileceğinin sinyallerini veren yapımcı, senaryo geliştirme aşamasında olduklarını belirtti.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in serideki kaderini açıkladı - 6

YENİ BİR FİLM GELMEYEBİLİR

Disney’in yapımcılığını üstlendiği serinin devam edip etmeyeceği ise soru işareti. Marvel ve Star Wars filmlerini satılan alan Disney’in yeni bir Karayip Korsanları filmi yapmak istemeyeceği konuşulanlar arasında.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in serideki kaderini açıkladı - 7

HEARD YÜZÜNDEN ROLÜNÜ KAYBETTİ

Eski eşi Amber Heard'ün kendisi hakkında ortaya attığı şiddet ve istismar suçlamaları nedeniyle Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolünü kaybettiğini belirten Depp’e hayranlarından destek geldi.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in serideki kaderini açıkladı - 8

İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR

Oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışıyor. Kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyor.

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