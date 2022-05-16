Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in serideki kaderini açıkladı

"ŞU ANDA SERİYE DÖNEMEZ"

Depp’in kariyerinin belki de en önemli yapımlarından bir olan Karayip Korsanları serisiyle ilgili açıklama yapan yapımcı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” dedi.