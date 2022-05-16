Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in serideki kaderini açıkladı

Haberler - ntv.com.tr | 16.05.2022 - 11:24 - Son Güncelleme : 16.05.2022 - 11:26
Johnny Depp’in kariyeri Amber Heard ile devam eden dava süreci nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Heard’ün öne sürdüğü şiddet ve cinsel istismar iddiaları nedeniyle Karayip Korsanları serisinden çıkarıldığını söyleyen oyuncu ile ilgili serinin yapımcısı konuştu.
Depp’in kariyerinin belki de en önemli yapımlarından bir olan Karayip Korsanları serisiyle ilgili açıklama yapan yapımcı Jerry Bruckheimer, oyuncunun altıncı filme dönüp dönmeyeceği ile ilgili “Şu anda değil” dedi.
Yapımcı, Kaptan Sparrow karakterini canlandıran oyuncunun seriye devam etmesinin pek mümkün olmadığını belirtirken “Gelecek henüz belirsiz” ifadesini kullandı.
Karayip Korsanları’nın altıncı filmini çekmeye hazırlanan yapımcı, seriye dahil edebileceği yeni isimler aradığını açıkladı.
Seriye Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie’nin katılabileceğinin sinyallerini veren yapımcı, senaryo geliştirme aşamasında olduklarını belirtti.
Disney’in yapımcılığını üstlendiği serinin devam edip etmeyeceği ise soru işareti. Marvel ve Star Wars filmlerini satılan alan Disney’in yeni bir Karayip Korsanları filmi yapmak istemeyeceği konuşulanlar arasında.
Eski eşi Amber Heard'ün kendisi hakkında ortaya attığı şiddet ve istismar suçlamaları nedeniyle Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow rolünü kaybettiğini belirten Depp’e hayranlarından destek geldi.
Oyuncunun seriye dönmesi için imza kampanyası başlatan hayranları, 500 bin kişinin imzasını toplamaya çalışıyor. Kampanyaya yapılan yorumlar arasında “Johnny Depp’in yeri doldurulamaz” ve “Johnny Depp için adalet” gibi ifadeler bulunuyor.