Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları

Yaptığımız bazı tercihler, hayatımızı baştan aşağı değiştirebilir! Hollywood dünyasının ünlü isimleri de yaptıkları mantıklı seçimler sayesinde kariyerlerini kurtardı diyebiliriz. Bu oyuncuların reddettikleri roller her ne kadar ikonik olsa da tercihlerinin kariyerlerini olumlu anlamda etkilediğini görmek mümkün. İşte Independent yazarı Adam White'a göre kariyerini mahvedecek filmlerden kaçınan oyuncular....

Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları - 1

Margot Robbie - Kabuktaki Hayalet

Robbie, Suicide Squad'da Harley Quinn'i oynamayı tercih ederken, Ghost in the Shell filmi başrolde Asyalı olmayan bir oyuncunun (Scarlett Johansson) yer alması nedeniyle tepki çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları - 2

Timothée Chalamet - Spider-Man: Homecoming

2022'de Dune yıldızı, Leonardo DiCaprio'nun kendisine iki tavsiyede bulunduğunu açıkladı: "Uyuşturuculara ve süper kahraman filmlerine hayır."

Kendisini çizgi roman filmlerinin prangalarından başarıyla kurtaran oyuncu, farklı türlerdeki yapımlardaki rollerde yer almaya ve DiCaprio'nun varisi olarak yerini sağlamlaştırmaya devam etti.

Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları - 3

Joaquin Phoenix - Doctor Strange

Benedict Cumberbatch'siz bir Doctor Strange filmi düşünülebilir mi? Marvel'ın bu rol için Phoenix'i istediği ve stüdyo ile Phoenix ekibi arasında kapsamlı görüşmelerin yapıldığı bildirildi ancak bilinmeyen nedenlerden dolayı her iki taraf da anlaşmaya varamadı.

Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları - 4

Zendaya - Alita: Battle Angel

Zendaya, Rodriguez'in fantastik bilimkurgu filmi Alita: Battle Angel'da başrol için ilk tercihti ancak oyuncu bu rolü tercih etmedi ve Alita'yı oynaması için Rosa Salazar ile anlaşma sağlandı. Film her ne kadar gişede büyük bir başarı elde etse bu rolün Zendaya'nın kariyeri için olumlu bir şey yapıp yapmayacağı belirsizdi.

Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları - 5

Bradley Cooper - Yeşil Fener

Ryan Reynolds'un kariyerini neredeyse batıracak olan süper kahraman filmi Green Lantern için seçmelere katılan oyuncu, rolü alamadı. Reynolds'ın başrolünde olduğu film ise adını en kötü süper kahraman filmleri arasına yazdırdı.

Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları - 6

Anne Hathaway - Cats

Anne Hathaway, Tom Hooper'ın Les Misérables filmiyle 2013'te Oscar kazandı. Filmde rol almaya hazırlanan oyuncu son anda projeden çekildi. Birçok ünlü ismin yer aldığı Cats ise gişede çakıldı.

Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları - 7

Charlize Theron - Showgirls

Yönetmen Paul Verhoeven, Theron için "İyi biriydi ve rolü istiyordu ama aslında o zamanlar yeterince tanınmıyordu ve role uymuyordu, bu yüzden biz de hayır dedik" demişti. Rolün sahibi olan Elizabeth Berkley ise performansıyla ilgili çok da olumlu tepkiler almamıştı.

Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları - 8

Natalie Portman - Lolita

14 yaşındayken Portman'a, Adrian Lyne'in Vladimir Nabokov romanından uyarladığı filmde genç Dolores Haze rolü teklif edildi. Film hem seyirciden hem de eleştirmenlerden olumsuz yorumlar aldı.

Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları - 9

Rachel McAdams - Fantastik Dörtlü

2004'ün başlarında, McAdams'ın Fantastik Dörtlü'de Görünmez Kadın rolüne seçilmeye çok yaklaştığı ve rol için hem Elizabeth Banks hem de Jessica Alba'yla rekabete girdiği bildirildi. Ancak Mean Girl filminde rol alan oyuncu, Hollywood'un en büyük isimlerinden biri haline geldi.

Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları - 10

Saoirse Ronan - Fantastik Dörtlü

Brooklyn, Lady Bird ve Little Women gibi yapımlarda rol alan oyuncu, bu rolü kaybetti ve rol Kate Mara'nın oldu. Bu rolü kaybeden oyuncu, çok farklı türde filmlere imza attı ve performanslarıyla övgü topladı.

Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları - 11

Matthew McConaughey - Speed 2

Keanu Reeves, Speed'in devam filmini reddettiğinde, tüm gözler Hollywood'da tüm gözler genç oyunculara çevrilmişti. Bu rolü kaçıran yıldız daha sonra 1996 yapımı A Time to Kill'de rol aldı, ardından Jodie Foster'ın beğenilen bilim kurgu filmi Contact'ta daha küçük bir rol almaya karar verdi.

Speed 2 ise beklentinin oldukça altında kaldı.

DAHA FAZLA GÖSTER