Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları
Yaptığımız bazı tercihler, hayatımızı baştan aşağı değiştirebilir! Hollywood dünyasının ünlü isimleri de yaptıkları mantıklı seçimler sayesinde kariyerlerini kurtardı diyebiliriz. Bu oyuncuların reddettikleri roller her ne kadar ikonik olsa da tercihlerinin kariyerlerini olumlu anlamda etkilediğini görmek mümkün. İşte Independent yazarı Adam White'a göre kariyerini mahvedecek filmlerden kaçınan oyuncular....
Margot Robbie - Kabuktaki Hayalet
Robbie, Suicide Squad'da Harley Quinn'i oynamayı tercih ederken, Ghost in the Shell filmi başrolde Asyalı olmayan bir oyuncunun (Scarlett Johansson) yer alması nedeniyle tepki çekti.