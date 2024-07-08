Kariyerleri mahvolacaktı! İkonik rolleri reddederek başarılı olan Hollywood yıldızları

Zendaya - Alita: Battle Angel



Zendaya, Rodriguez'in fantastik bilimkurgu filmi Alita: Battle Angel'da başrol için ilk tercihti ancak oyuncu bu rolü tercih etmedi ve Alita'yı oynaması için Rosa Salazar ile anlaşma sağlandı. Film her ne kadar gişede büyük bir başarı elde etse bu rolün Zendaya'nın kariyeri için olumlu bir şey yapıp yapmayacağı belirsizdi.