Karnı burnunda Margot Robbie kırmızı halıda

2023 yılının en çok kazanan filmi "Barbie"nin başrol oyuncusu Margot Robbie anne olmak için gün sayıyor

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Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. 2023 yılının en iyi açılışını da yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.

Filmin başrolünde yer alan Margot Robbie ise performansıyla izleyiciden ve eleştirmenlerden tam not aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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ANNE OLUYOR

34 yaşındaki Avustralyalı oyuncu şu sıralar anne olmak için gün sayıyor.

Robbie ile eşi Tom Ackerley 2013 yılında Suite Française adlı fimin setinde tanıştı ve 2016 yılında dünyaevine girdi.

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Ünlü oyuncu, hamile olduğunu duyurmasından bu yana ilk kez bir etkinlikte görüntülendi

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"My Old Ass" adlı filmin galasına katılan oyuncuyu, filmin yapımcısı olan eşi Tom Ackerley de yalnız bırakmadı.

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BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

Çiftin aynı zaman da LuckyChap adında bir yapım şirketi bulunuyor. Çift, gişe rekoru kıran Barbie ve Margot'nun diğer filmleri Birds of Prey ve I, Tonya'nın da yapımcılığını üstlendi.

Oyuncu verdiği bir röportajda “Evlendim ve neredeyse her röportajda ilk soru ‘Bebek geliyor mu? Ne zaman yapacaksın?' Bu sorudan çok sıkıldım. 'Evlisin, hadi bebek yap' diyorlar. Varsayım yapmayın" demişti.

ÇİFT HAKKINDA

Margot Robbie ve Tom Ackerley, Aralık 2016'da gizli bir düğün töreniyle evlendi. Düğün, Margot'nun çocukluğunun çoğunu geçirdiği Avustralya'nın Byron Körfezi'nde gerçekleşti.

Ünlü çift, 2014 yılında birkaç yakın arkadaşıyla birlikte “LuckyChap Entertainment” yapım şirketini kurdu. 

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