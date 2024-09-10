Karnı burnunda Margot Robbie kırmızı halıda

BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

Çiftin aynı zaman da LuckyChap adında bir yapım şirketi bulunuyor. Çift, gişe rekoru kıran Barbie ve Margot'nun diğer filmleri Birds of Prey ve I, Tonya'nın da yapımcılığını üstlendi.

Oyuncu verdiği bir röportajda “Evlendim ve neredeyse her röportajda ilk soru ‘Bebek geliyor mu? Ne zaman yapacaksın?' Bu sorudan çok sıkıldım. 'Evlisin, hadi bebek yap' diyorlar. Varsayım yapmayın" demişti.

ÇİFT HAKKINDA

Margot Robbie ve Tom Ackerley, Aralık 2016'da gizli bir düğün töreniyle evlendi. Düğün, Margot'nun çocukluğunun çoğunu geçirdiği Avustralya'nın Byron Körfezi'nde gerçekleşti.

Ünlü çift, 2014 yılında birkaç yakın arkadaşıyla birlikte “LuckyChap Entertainment” yapım şirketini kurdu.