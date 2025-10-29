Kasım ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler

YAN YANA

2011 yapımı Fransız filmi Intouchables'ın (Can Dostum) yeniden çevrimi olan Yan Yana'da başrolleri Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit paylaşıyor.

Bir paraşüt kazası sonrası saskat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanan Intouchables filmine benzer bir hikayeye odaklanan Yan Yana'da sakat kalan zengin adam Refik'i Bilginer, onun bakıcısı Ferruh'u Yiğit paylaşıyor.

Merakla beklenen film, 14 Kasım'da vizyona girecek.