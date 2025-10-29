Kasım ayında mutlaka izlemeniz gereken filmler
Kasım ayında aksiyondan komediye, dramdan bilim kurguya kadar birçok film izleyiciyle buluşacak. İşte bu ay mutlaka izlemeniz gereken yapımlar...
FRANKENSTEIN
Guillermo del Toro’nun yönetmenliğini üstlendiği ve Mary Shelley'nin klasik eserinden uyarlanan Frankenstein, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yaptı.
Jacob Elordi'nin başrolünde yer aldığı film, dahi ama kibirli bir bilim insanı olan Dr. Frankenstein'ın kendi elleriyle yarattığı yaratığın hikayesini ele alıyor.
Film, 7 Kasım'da dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacak.