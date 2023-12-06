Kastabala Antik Kenti'nde tapınak kalıntıları bulundu
Osmaniye sınırları içinde yer alan tarihi Kastabala Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, milattan önce 540'lı yıllara dayandığı tahmin edilen tapınak kalıntıları bulundu.
Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde arkeolojik kazılar sürüyor.
Tarihi sütunlu caddenin bitiminde başlatılan kazı çalışmalarında, Anadolu'nun en eski yerli halkı kabul edilen Luvilerin o dönemki tanrıçaları Kubaba için yaptırdıkları tapınak kalıntılarına rastlandı.