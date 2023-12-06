Kastabala Antik Kenti'nde tapınak kalıntıları bulundu

"KUBABA'YA AİT TAPINAK KALINTISINA İLK DEFA RASTLANDI"

Tanrıça Kubaba ile ilgili de bilgi veren Demir, şunları kaydetti:

"Tanrıça Kubaba, Anadolulu yerel bir tanrıçadır. Bu tanrıçaya ait bir tapınağa rastlamış olmamız, bizi oldukça heyecanlandırdı. Anadolu arkeolojisinde Kubaba'ya ait böyle bir tapınak kalıntısına ilk defa rastlandı. Kastabala kazıları, Anadolu tarihine ezber bozan, sıra dışı bilgiler sunmaya devam edecektir."