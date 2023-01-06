Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor

Aynan, merkezlerinde oyuncak ve bez bebeklerin yer aldığı bölüm de bulunduğuna işaret ederek, "Merkez olarak yaptığımız birçok çalışma bulunmakta. Bu çalışmalardan biri de 'Kastamonu Bebekleri' projesiydi. Gazi Üniversitesindeki hocalarımızdan destek aldık. Aldığımız destekler sayesinde burada 30 kadına kurs açtık" diye konuştu.

İşte Kastamonu Şapka Müzesi'nden görüntüler...