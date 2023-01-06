Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor

Kastamonu'da bulunan tarihi Şapka Müzesi'nde 1192 şapka ziyaretçilerini bekliyor.

Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor - 1

Kastamonu'da bulunan Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü İlknur Aynan, Şapka Müzesi'nde 1192 şapkanın sergilendiğini belirtti. Aynan, Mimar Vedat Tek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, merkezlerinin 2008 yılında dönemin Valisi Mustafa Kara tarafından açıldığını söyledi.

Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor - 2

"BÜLENT ECEVİT'İN ŞAPKALARI VAR"

Merkezde bulunan dantel ve şapka müzelerinin Türkiye'de ilk ve tek olduğunu anlatan Aynan, "Bağışçılarımızdan aldığımız şapkalara gözümüz gibi bakıyoruz. Şapka Müzemizde 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in, eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in şapkaları var. Atatürk Şapka İnkılabı'nı Kastamonu'da yaptığı için burada açılan bir müzeyiz. 1192 şapka bulunan müzemizde artık şapka koyacak yerimiz kalmadı" ifadelerini kullandı.

Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor - 3

Müzelerinde Rusya, Özbekistan, Japonya gibi ülkelerin şapkalarının da bulunduğunu dile getiren Aynan, evrenselliği önemsediklerini vurguladı.

Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor - 4

Aynan, merkezlerinde oyuncak ve bez bebeklerin yer aldığı bölüm de bulunduğuna işaret ederek, "Merkez olarak yaptığımız birçok çalışma bulunmakta. Bu çalışmalardan biri de 'Kastamonu Bebekleri' projesiydi. Gazi Üniversitesindeki hocalarımızdan destek aldık. Aldığımız destekler sayesinde burada 30 kadına kurs açtık" diye konuştu.

İşte Kastamonu Şapka Müzesi'nden görüntüler...

Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor - 5
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor - 6
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor - 7
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor - 8
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor - 9
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor - 10
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor - 11
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor - 12

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