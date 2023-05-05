Kate Hudson ve Elizabeth Moss gerilim filminde bir araya geliyor

Emmy ödüllü Elisabeth Moss, Oscar adayı Kate Hudson ve model Kaia Gerber, psikolojik gerilim filmi "Shell"de rol almaya hazırlanıyor.
Yönetmen ve senarist Max Minghella imzası taşıyacak filmde Elisabeth Moss, müşterilerinin sonsuza kadar genç görünmesini sağlama sözü veren, sektörün önde gelen sağlık ve güzellik şirketi "Shell"de ücretsiz deneme fırsatı verilen mücadeleci Samantha'yı canlandıracak.
Tedavi, Shell CEO'su Zoe Shannon (Kate Hudson) ile bir dostluk geliştirerek Samantha'nın hayatını değiştirir. Ancak sosyal medya yıldızı Chloe Benson (Kaia Gerber) da dahil olmak üzere bir dizi eski Shell hastası ortadan kaybolunca Samantha hayatı için endişelenmeye başlar.
Moss, filmle ilgili "Bu, şimdiye kadar okuduğum en benzersiz, eğlenceli ve özel senaryolardan biri ve bir aktör olarak bunun bir parçası olduğum için çok onurluyum ve Max'in, tanıdığım hiç kimseye benzemeyen bu karakterle bana gelmesinden gurur duyuyorum. Max ile The Handmaid's Tale'de yıllarca çalışmış biri olarak, onun tarafından yönetilmekten çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.
Max Minghella ise "Shell, insanların sinemadan ayrıldıktan sonra bile uzun süre konuşmasını sağlayacak ikonik karakterler ve evrensel temalar içeren son derece eğlenceli bir tür filmi sunuyor" ifadelerini kullandı.