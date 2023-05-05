Kate Hudson ve Elizabeth Moss gerilim filminde bir araya geliyor

"BU FİLMİN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK ONURLUYUM"

Moss, filmle ilgili "Bu, şimdiye kadar okuduğum en benzersiz, eğlenceli ve özel senaryolardan biri ve bir aktör olarak bunun bir parçası olduğum için çok onurluyum ve Max'in, tanıdığım hiç kimseye benzemeyen bu karakterle bana gelmesinden gurur duyuyorum. Max ile The Handmaid's Tale'de yıllarca çalışmış biri olarak, onun tarafından yönetilmekten çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.