"Katta Langar Mushafı" Louvre Müzesi'nde sergilenecek

16 SAYFASI ÖZBEKİSTAN'DA

Katta Langar Mushafı'nın bir sayfası Özbekistan Şarkşinaslık Enstitüsü El Yazmaları Merkezi'nde, iki sayfası Buhara İl Kütüphanesi'nde, 13 sayfası da Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Kütüphanesi'nde olmak üzere 16 sayfası Özbekistan’da bulunuyor.