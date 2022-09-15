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Kaunos Antik Kenti'ndeki tiyatro eski ihtişamına kavuşuyor

Haberler - Anadolu Ajansı | 15.09.2022 - 17:10 - Son Güncelleme : 15.09.2022 - 17:43

Muğla'daki Kaunos Antik Kenti'ndeki tiyatro, yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Kaunos Antik Kenti'ndeki tiyatro eski ihtişamına kavuşuyor - 1

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti'ndeki 5 bin kişilik tiyatro, kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 

Kaunos Antik Kenti'ndeki tiyatro eski ihtişamına kavuşuyor - 2

Kente gelenler, 2 bin 400 yıllık kaya mezarlarını, 1300 yıllık mozaikleri inceliyor, Demeter Kutsal Tapınağı, bazilika, hamam ve agorada dolaşıp, 5 bin kişilik tiyatroda soluklanıyor.

Kaunos Antik Kenti'ndeki tiyatro eski ihtişamına kavuşuyor - 3

56 yıldır kesintisiz süren Kaunos kazılarının Türk bilim insanları tarafından başlatılan ve devam eden ender örneklerden olduğu biliniyor.

Kaunos Antik Kenti'ndeki tiyatro eski ihtişamına kavuşuyor - 4

YENİLEME ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR

3 bin yıllık antik kentteki önemli alanlardan biri olan tiyatroda, Muğla Valiliği desteğiyle konservasyon ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor. 

İki etaptan oluşan çalışmalar, çevre destek duvarı ve tiyatro çeşmesinin yer aldığı tonozlu bölümde gerçekleştirilecek.

Kaunos Antik Kenti'ndeki tiyatro eski ihtişamına kavuşuyor - 5

Kaunos tiyatrosunun milattan önce 3. yüzyılda Helen tiyatrosu olarak inşa edildiği ve Roma döneminde de çeşitli değişiklerle bugünkü halini aldığı belirtildi.

Kaunos Antik Kenti'ndeki tiyatro eski ihtişamına kavuşuyor - 6

5 BİN KİŞİ ALIYOR

Kaunos tiyatrosu yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli ve iki kaveyadan (set set basamaklı yer) oluşuyor.

Kaunos Antik Kenti'ndeki tiyatro eski ihtişamına kavuşuyor - 7

Prof. Dr. Baki Öğün'ün 1966'da başlattığı kazılar Doç. Dr. Ufuk Çörtük başkanlığında devam ediyor.

İşte restorasyon çalışmaları yürütülen Kaunos Antik Kenti'nden görüntüler...

Kaunos Antik Kenti'ndeki tiyatro eski ihtişamına kavuşuyor - 8
Kaunos Antik Kenti'ndeki tiyatro eski ihtişamına kavuşuyor - 9
Kaunos Antik Kenti'ndeki tiyatro eski ihtişamına kavuşuyor - 10

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