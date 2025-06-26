Kayahan, vefatının 10. yılında anıldı: Ünlü isimler şarkılarını seslendirdi
Kültür ve Turizm Bakanlığının Türk müziğinin efsane ismi Kayahan'ın vefatının 10. yılına özel hazırladığı Kayahan 10. Yıl Anma Konseri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluştu.
ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNEDE
Usta sanatçı Kayahan, vefatının 10. yılında AKM'de anıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'nun da izlediği konserde, Kayahan'ın kızı Beste Açar, Oğuzhan Koç, Murat Dalkılıç, Betül Demir, Ferhat Göçer, Elif Buse Doğan, Mehmet Erdem, Yonca Lodi, Gökhan Tepe, Keremcem, Erdinç Erişmiş, Yılmaz Taner ve Cengiz İmren, sanatçının sevilen eserlerini yorumladı.