Kayahan, vefatının 10. yılında anıldı: Ünlü isimler şarkılarını seslendirdi

"45 YILDIR KAYAHAN ŞARKILARI SÖYLÜYORUM"

Müzisyen Cengiz İmren, ayağındaki sakatlığa değinerek, "Koşarak gelmek isterdim ama kalben koşarak buraya geldim. Kayahan abinin yaşarken bir şarkısını okudum. Bana nasip oldu. Kendi adıma çok heyecanlıyım." sözlerini paylaştı.

Kayahan şarkılarını 45 yıldır söylediğini anlatan müzisyen Erdinç Erişmiş, "Benim için biraz daha özel biri. Aile büyüğüm, ağabeyim ve ustam. Sık sık yalnızken de onu anıyorum." diye konuştu.

Müzisyen Oğuzhan Koç, Kayahan'ı anarak, usta sanatçının vesilesiyle besteci ve müzisyen olduğunu belirtti.