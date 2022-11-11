Kayseri'de 688 yıllık tarihi Gülük Hamamı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Eski Vakıflar Bölge Müdürü ve Erciyes Üniversitesi'nde tarih okutmanı Mehmet Çayırdağ, hamamla ilgili "Gülük Hamamı, Kayseri'de harap vaziyette kalmış yapılardan biridir. Ben bu hamamda banyo yapan insanları tanımıştım. Yakın zamana kadar sağlam bir vaziyete gelmiş. Bunun kaderi şöyle kötü; Vakıflar tarafından yarısı özel şahıslara satılmış. Şimdi onun yarısının onarım programına alınması gerekiyor. Projesi hazır durumda. Sadece kamulaştırma yapılarak şehir içindeki bu tarihi yapının kurtarılması gerekiyor. Bu kamulaştırma tamamlanırsa 14'üncü yüzyıl başında yapılmış, diyebileceğimiz bu hamamın kurtarılması gerçekleşecek. Hamam, çifte hamamdır. Hem kadınlar hem de erkekler içindir. Klasik Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçiş yapılarından biridir" diye konuştu.