Kayseri'de 8 milyon yıllık dev domuz kafatası keşfedildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı kıyısında devam eden kazılarda, 7,5-8 milyon yıl öncesine ait dev bir domuz kafatası bulun

Kayseri'de 8 milyon yıllık dev domuz kafatası keşfedildi - 1

Kayseri'de 2017 yılında çobanlık yapan Murat Adıyaman tarafından Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında bulunan kemik parçalarının, 6 ila 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle bölgede kazı çalışmaları başlatıldı ve bu çalışmalar 6 yıldır sürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kayseri'de 8 milyon yıllık dev domuz kafatası keşfedildi - 2

Bu yılın Mayıs ayında yeniden başlayan kazılarda, 7,5-8 milyon yıl öncesine tarihlenen domuz kafatası bulundu. Alçı ceket yöntemiyle toprak altından çıkarılan fosil, Kayseri Bilim Merkezi Laboratuvarı'na getirildi ve burada temizlenip onarım aşamasına alındı.

Kayseri'de 8 milyon yıllık dev domuz kafatası keşfedildi - 3

"GÜNÜMÜZ DOMUZLARINDAN FARKLI"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, bulguyla ilgili olarak, "Bu kadar bütün halde bir kafatası bulmak bizim için çok önemli. Bu domuz, günümüz domuzlarından çok farklı" dedi. 

Kayseri'de 8 milyon yıllık dev domuz kafatası keşfedildi - 4

Dev domuz olarak nitelendirdiklerini belirten Başoğlu "Boyutları oldukça iri ve günümüz domuzlarından belirgin şekilde farklı" dedi. Başoğlu, fosilin tam olarak ayaklandırılmasının ardından daha net bir şekilde nasıl bir canlı olduğunu görebileceklerini de sözlerine ekledi.


Kayseri'de 8 milyon yıllık dev domuz kafatası keşfedildi - 5

"DOĞAL MİRASLARIMI KORUYORUZ"

Başoğlu, kazı çalışmalarında bulunan fosilin ilk kez karşılaşılan bir örnek olduğunu vurguladı. "Bu fosil, Geç Miyosen dönemine ait ve 7,5-8 milyon yıl öncesi olarak nitelendirilebilir. Kazılarımıza Mayıs ayında başladık ve son 20-25 gündür bu fosilin bütün halde çıkarılması için çalışıyoruz" dedi.

Kayseri'de 8 milyon yıllık dev domuz kafatası keşfedildi - 6

Prof. Dr. Başoğlu, fosilin temizlenip onarıldıktan sonra daha detaylı incelemeler yapılacağını ve bu tür bulguların ekiplerine büyük bir motivasyon sağladığını belirtti. "Böyle güzel örnekler buldukça, daha fazla hevesle çalışıyoruz. Bu buluntular, doğal miraslarımızı korumamız açısından büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Kayseri'de 8 milyon yıllık dev domuz kafatası keşfedildi - 7
Kayseri'de 8 milyon yıllık dev domuz kafatası keşfedildi - 8
Kayseri'de 8 milyon yıllık dev domuz kafatası keşfedildi - 9
Kayseri'de 8 milyon yıllık dev domuz kafatası keşfedildi - 10
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