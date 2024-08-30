Kayseri'de 8 milyon yıllık dev domuz kafatası keşfedildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı kıyısında devam eden kazılarda, 7,5-8 milyon yıl öncesine ait dev bir domuz kafatası bulun
Kayseri'de 2017 yılında çobanlık yapan Murat Adıyaman tarafından Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında bulunan kemik parçalarının, 6 ila 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle bölgede kazı çalışmaları başlatıldı ve bu çalışmalar 6 yıldır sürüyor.