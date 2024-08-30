Kayseri'de 8 milyon yıllık dev domuz kafatası keşfedildi

"GÜNÜMÜZ DOMUZLARINDAN FARKLI"

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, bulguyla ilgili olarak, "Bu kadar bütün halde bir kafatası bulmak bizim için çok önemli. Bu domuz, günümüz domuzlarından çok farklı" dedi.