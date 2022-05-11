Keanu Reeves o rolü Brad Pitt'e kaptırdı

Haberler - ntv.com.tr | 11.05.2022 - 15:39 - Son Güncelleme : 11.05.2022 - 15:50

The Lost City (Kayıp Şehir) filminin yönetmeni, Brad Pitt'in rolü için aslında Keanu Reeves'in düşünüldüğünü ama oyuncunun başka bir film çektiği için rolü reddettiğini açıkladı.

Keanu Reeves o rolü Brad Pitt'e kaptırdı - 1

The Lost City filminin yönetmenlerinden Adam Nee, aksiyon komedi türündeki Kayıp Şehir filminde oynayan ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yönetmen, filmde küçük bir rolü olan Pitt’in yerine aslında 'in düşünüldüğünü açıkladı.

Keanu Reeves o rolü Brad Pitt'e kaptırdı - 2

Başrollerinde Sandra Bullock ve Channing Tatum’ın yer aldığı filmde Pitt, Jack Trainer isimli karakteri canlandırmıştı. 

Keanu Reeves o rolü Brad Pitt'e kaptırdı - 3

"PITT İLK SEÇENEKTİ"

Pitt’in aslında ‘ilk seçenek’ olduğunu belirten yönetmen, “Keanu Reeves’in bu rolü oynayacağını düşünmüştük ama John Wick’ten dolayı filmde yer almadı” dedi.

Keanu Reeves o rolü Brad Pitt'e kaptırdı - 4

YİNE AYNI FİLMDE OYNAYACAKLAR

Brad Pitt ile Sandra Bullock gelecek yaz vizyona girecek olan Bullet Train filminde rol alacak.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER