Keanu Reeves o rolü Brad Pitt'e kaptırdı

The Lost City filminin yönetmenlerinden Adam Nee, aksiyon komedi türündeki Kayıp Şehir filminde oynayan Brad Pitt ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yönetmen, filmde küçük bir rolü olan Pitt’in yerine aslında Keanu Reeves'in düşünüldüğünü açıkladı.