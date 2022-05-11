Keanu Reeves o rolü Brad Pitt'e kaptırdı

Haberler - ntv.com.tr | 11.05.2022 - 15:39 - Son Güncelleme : 11.05.2022 - 15:50
The Lost City filminin yönetmenlerinden Adam Nee, aksiyon komedi türündeki Kayıp Şehir filminde oynayan Brad Pitt ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yönetmen, filmde küçük bir rolü olan Pitt’in yerine aslında Keanu Reeves'in düşünüldüğünü açıkladı.
Başrollerinde Sandra Bullock ve Channing Tatum’ın yer aldığı filmde Pitt, Jack Trainer isimli karakteri canlandırmıştı.
Pitt’in aslında ‘ilk seçenek’ olduğunu belirten yönetmen, “Keanu Reeves’in bu rolü oynayacağını düşünmüştük ama John Wick’ten dolayı filmde yer almadı” dedi.
Brad Pitt ile Sandra Bullock gelecek yaz vizyona girecek olan Bullet Train filminde rol alacak.