Kebap satıcısı fotoğrafına birincilik: Pink Lady Yılın Yiyecek Fotoğrafıçısı yarışması 2022

Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçısı yarışması ilk defa 2011'de başladı. Profesyonel ve profesyonel olmayan, yaşlı ve genç herkese açık olan Ödüller, dünyanın dört bir yanından yemek fotoğrafçılığı ve filmlerinde en iyileri seçiyor. 2011'den beri 96 ülkeden 80 binden fazla fotoğraf ve film ödüllere katıldı.