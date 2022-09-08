Kef Kalesi'nde 2 bin 700 yıllık mutfak ve hizmet odaları tespit edildi

Bu yıl çalışmalara hizmetle ilgili alanlarda devam ettiklerini anlatan Coşkun, "Kale, milattan önce 685-645 yıllarında hüküm sürmüş 2. Rusa tarafından inşa edilmiş. 2. Rusa, kentler inşa eden önemli bir kral. Sadece mimari değil, sanatsal anlamda da önemli eserler kazandırmış. Bunu Kef Kalesi'nde görebiliyoruz. Kef Kalesi'ndeki faaliyetlerin çok büyük bir yangınla son bulduğunu belirledik. Kalenin tüm alanına yayılan ve bazaltı bile etkileyecek kadar büyük bir yangın olduğunu gördük. Kalenin batı bölümünde, kale ile ilişkili olacak hizmet binalarının da varlığını görebiliyoruz. Mutfak ve kaleye hizmet sağlayacak çeşitli odaların varlığını tespit ettik. İkinci dönem çalışmalarımız, restorasyon ve konservasyon olarak devam ediyor" dedi.