Kemal Sunal'ın efsane filmi Zübük yeniden çekiliyor: Başrolde oynayacak isim belli oldu

1980 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Zübük filmi, usta oyuncu Kemal Sunal'ın efsane yapımları arasında yer alıyor. Türk sinemasının en önemli projelerinden olan Zübük filmi, Ezel Akay'ın yönetmenliğinde yeniden çekilecek. Ünlü yönetmen, başrolde oynayacak ismin belli olduğunu da açıkladı.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Zübük yeniden çekiliyor: Başrolde oynayacak isim belli oldu - 1

Kemal Sunal’ın, milletvekili İbrahim Zübükzade karakterine hayat verdiği ve Türk sinemasının klasikleşmiş eserlerinden biri olarak kabul edilen Zübük filmi, yeniden çekilmek üzere hazırlıklara başlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Kemal Sunal'ın efsane filmi Zübük yeniden çekiliyor: Başrolde oynayacak isim belli oldu - 2

Ezel Akay, geçtiğimiz günlerde katıldığı Ali İle Aramızda programında, Zübük’ün yeni versiyonunda başrolü Ali Sunal’a teklif ettiğini ve bu teklifin kabul edildiğini duyurdu.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Zübük yeniden çekiliyor: Başrolde oynayacak isim belli oldu - 3

Akay, yıllar önce de Ali Sunal’a bu rolü önerdiğini ancak Sunal’ın, “Babamın oynadığı karakterleri ben canlandıramam” diyerek teklifi reddettiğini söyledi.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Zübük yeniden çekiliyor: Başrolde oynayacak isim belli oldu - 4

Yönetmen, Ali Sunal’ın bu kararına saygı gösterdiğini belirterek, aradan geçen zaman içinde onu bu ikonik karakteri oynamaya ikna etmeyi başardığını ifade etti.

Kemal Sunal'ın efsane filmi Zübük yeniden çekiliyor: Başrolde oynayacak isim belli oldu - 5

Ezel Akay, Zübük karakterinin yalnızca bir dönemi değil, günümüzün toplumsal ve siyasi yapısını da yansıtan evrensel bir hikâye sunduğunu belirterek, Ali Sunal ile bu projede yer almanın kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER