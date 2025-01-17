Kemal Sunal'ın efsane filmi Zübük yeniden çekiliyor: Başrolde oynayacak isim belli oldu
1980 yılında vizyona giren ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği Zübük filmi, usta oyuncu Kemal Sunal'ın efsane yapımları arasında yer alıyor. Türk sinemasının en önemli projelerinden olan Zübük filmi, Ezel Akay'ın yönetmenliğinde yeniden çekilecek. Ünlü yönetmen, başrolde oynayacak ismin belli olduğunu da açıkladı.
Kemal Sunal’ın, milletvekili İbrahim Zübükzade karakterine hayat verdiği ve Türk sinemasının klasikleşmiş eserlerinden biri olarak kabul edilen Zübük filmi, yeniden çekilmek üzere hazırlıklara başlandı.